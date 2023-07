El Municipio recuerda que UBER no está autorizada en Paraná y hacen controles

A partir de información que circula sobre el servicio de traslado de pasajeros, la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano notifica a la ciudadanía que la aplicación UBER no cuenta con la autorización del Municipio para funcionar en la ciudad, por ende no cumple con las reglamentaciones vigentes establecidas.Quienes prestan el servicio de transporte de pasajeros bajo la aplicación, no cuentan con una licencia de conducir profesional, una categoría específica que los autorizaría a realizar este trabajo y que supone cumplir determinados requisitos. Además, no cuentan con un seguro especial para transporte de pasajeros. Esto deja a los usuarios sin los resguardos necesarios ante eventos como siniestros viales, quedando en una situación indefensa.Por este motivo, este miércoles se concretó un esquema de control en la vía pública a cargo de la Dirección Operativa de Transporte, en el que participaron inspectores de tránsito. Se prevé continuar los operativos semanalmente para controlar la documentación de los vehículos que transporten pasajeros.Se pone en conocimiento que aquellas personas que de manera ilegal e irregular presten el servicio de transporte de pasajeros, por no encontrarse habilitados conforme a la normativa municipal, al ser detenidos en un operativo de control podrán recibir un acta de sanción y se les retendrá el vehículo en el que circulan.