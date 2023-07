Lucía Varisco presentó a los concejales de su espacio "Paraná está para Más"

La lista "Paraná está para Más"

. “El objetivo era lograr una lista variada y representativa de los distintos sectores, ideas, profesiones y quehacer de la ciudad”, argumentó aal mostrarse “más que contenta” porque los postulantes al Concejo Deliberante de Paraná “se suman al desafío y a la enorme responsabilidad. porque ante el organismo legislativo serán quienes tengan la más alta tarea de brindar las herramientas para que podamos lograr las transformaciones que queremos”.“Son los temas que priorizamos y porque damos muestras que, donde, mas allá del color político de los integrantes, lo que buscamos es tener una ciudad mejor. Nuestro lema es ` Paraná está para Más´ porque podemos tenemos una mejor ciudad con más oportunidades para mejorarle la calidad de vida a los vecinos”, argumentó Varisco.En la oportunidad, la dirigente radical se mostró “optimista” en relación al desarrollo de las PASO. “Todavía falta mucho trabajo por delante, pero sin dudas hemos logrado una de las mejores listas en cuanto a lo representativo porque, cuando uno hace política, busca a las distintas personas que representen a distintos sectores porque serán quienes el día de mañana den respuesta y tengan la responsabilidad de abrir la puerta a cada vecino”, fundamentó la dirigente radical.Por su parte,. “Hacía un tiempo que pensaba en actuar activamente en política, pero no encontraba ni el espacio ni la forma; y cuando Lucía me invita a sumarse al proyecto, me encantó porque la conozco y sé cuáles son sus principios, además del conocimiento que tiene de la ciudad y eso fue lo que me animó a sumarme”, repasó.Y agregó:, porque la mayoría de las áreas de la ciudad estará representada en los legisladores y quienes participan del equipo, para llevar desde cada uno las necesidades a quienes tienen la decisión de implementar las políticas de gobierno, que en este caso será la intendenta, pero se necesita del marco de armado para cristalizar”.Intendenta: Lucía Varisco.Viceintendnete: Luis Eduardo DíazConcejales:1. Emilio Fouces2. Ileana Berón3. Eduardo González Alem4. Norma Santángelo5. Carlos Acosta6. Sofía Gan7 Bruno Hernández8. Alicia Politi9. Ramón Bravo10. Fernanda Franco11. Nicolás Urrutia12. María Soledad Pelozo13. Martín Masutti14. Nélida Delbene15. Simón Volcoff.