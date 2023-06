Emilio Fouces, precandidato a concejal: perfil del abogado y dirigente deportivo

Vínculo con la precandidata

Su vida

“Tratar de aportar”

Emilio Fouces encabeza la lista de concejales de Lucia Varisco. Fue una de las novedades de la jornada del sábado, cuando se inscribieron las candidaturas.Lo primero que se debe inscribir en su presentación, es que ostenta un nombre reconocido en el mundo judicial.Participó de juicios de marcado interés público. Desde la causa por la liquidación del banco municipal de Paraná en la década del ’90, hasta la que tuvo a Sergio Urribarri en el banquillo de los acusados el año pasado. En este último defendió, con éxito, al ex ministro de Turismo, Hugo Marsó. También se hizo cargo de la defensa de los empleados jerárquicos de la Legislatura en la causa conocida como “contratos truchos”.Fouces es peronista. Lo dice sin inconvenientes. Pero su lugar preponderante en la lista de concejales que presentó la joven dirigente radical muestra que, en definitiva, su relación es con la política toda.La cara de Fouces estará pegada a la de Lucía Varisco y a centímetros de la de Rogelio Frigerio.No ocupó jamás un cargo público. Su relación con dirigentes fue en el marco de una prestación de servicios como profesional, indicaSu vinculación con la precandidata a intendente de Juntos por Entre Ríos nació cuando Fouces se puso al frente de la defensa del ex concejal radical Pablo Hernández, procesado junto a Sergio Varisco en la causa por narcotráfico. En rigor, al entonces intendente lo conocía de mucho tiempo antes, cuando el radical era empleado judicial y el abogado litigaba en los tribunales de Paraná.Décadas después, Lucía iba a empatizar con el abogado durante todo el proceso judicial de su padre. La confianza entre ambos nace en esos momentos dramáticos, en que el entonces presidente comunal, era una figura recurrente en los principales canales de Buenos Aires.Fouces, junto a Rubén Pagliotto, hicieron una defensa en los tribunales y en los medios. Fouces no dudó en denunciar “Lawfare”, como cualquier kirchnerista lo haría por uno de sus filas.El candidato a concejal de 56 años está casado con la jueza Elisa Zilli, con quien tiene cuatro hijos. El segundo lo acompaña en el estudio de calle Córdoba.Si bien es un abogado identificado con el fuero penal, Fouces tiene un recorrido diverso en su currículum.Tuvo estudios dedicados a la cobranza de deudas de bancos en una especie de red con sedes en Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Santa Fe, Rosario y Mendoza. En ese emprendimiento, del que participó entre 1993 y 2000 y llegó a establecerse en México, tuvo como socio a Raúl Geller. La firma era Geller & Fouces S.A.Diversificó su capital en empresas agropecuarias. Las fundó en 1998 en campos de Bovril. En 2004 se dedicó a la cría y engorde de cerdos en Crespo. Con su hermano heredó de su madre, la Librería el Ateneo, de calle Buenos Aires.La estética de Fouces no se condice con lo que podría apreciarse en un abogado común y corriente. Mucho menos su estudio.Hace unos años, el reconocido jurista Julio Maier convocó a un nutrido grupo de profesionales del derecho en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER. Fue llegando el público de traje y corbata, polleras y taiers hasta que esa monotonía visual fue alterada con la presencia de Fouces: jean, remera con la lengua de los Rolling Stones, campera y botitas All Star. Al sacarse la campera dejó lucir sus llamativos tatuajes en los antebrazos.De no ser conocido, como lo es, cualquier prejuicioso se le hubiese acercado para indicarle que se trataba de una jornada judicial y no universitaria.En su buffet, además de los libros de rigor, cualquiera que se acerque para una consulta será recibido con cuadros y posters de figuras de rock.Lee política. Sigue las noticias. Se identifica con el kirchnerismo, sobre todo con Néstor Kirchner. Sin embargo, el primer paso lo dará con una figura radical. “Ya que tengo una posición cómoda, me la voy a complicar metiéndome para tratar de aportar desde adentro”, dice Fouces que reparte su tiempo entre defensas complicadas en los estrados judiciales y su gestión al frente del Club Atlético Estudiantes (CAE), entidad de toda su vida, donde jugó al rugby, y preside desde junio de 2014. Fuente: (Página Política)