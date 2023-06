Natalia Oreiro recorrió El Volcadero en Paraná: “Sueño con un mundo más justo”

La actriz y cantante Natalia Oreiro arribó este martes al Barrio San Martín de Paraná, en su rol de embajadora de UNICEF. “Sueño con un mundo más justo y con un presente, porque no existe futuro sin presente, y hoy lamentablemente tenemos un presente difícil, pero somos muchas las personas que queremos que eso cambie y se modifique. Además de dar herramientas, porque no se trata de ayudar, sino también de acompañar porque todos quieren salir de la pobreza, nadie quiere vivir en ella”, aseguró ay se mostró “muy emocionada” por estar en el Centro Cultural “Eduardo Galeano”.En relación a su paso por El Volcadero, contó que esperaba por “compartir una linda mañana, conocer de primera mano el trabajo de La Poderosa junto a UNICEF” y aseguró sentirse “muy agradecida de poder participar”. “La visita se trata de conocernos, de contarnos nuestras historias”, contó.“Uno cuando es madre empieza a mirar el mundo a través de los ojos de sus hijos y, entonces, las realidades impactan mucho cuando ve que hay tanta injusticia siendo que todos los niños deberían tener el mismo derecho, pero evidentemente no es así”, lamentó la artista uruguaya.“Comencé a ser embajadora de UNICEF cuando quedé embarazada y todo tomó otro significado; si bien uno debería ser empático siempre, teniendo o no teniendo hijos, pero en mi caso particular y charlando con Nazareno es un orgullo que a un chico le guste ir a la escuela y que apruebe todas las materias”, repasó al estar al lado de un niño de 11 años del barrio San Martín.“El esfuerzo siempre es lo más importante, pero el esfuerzo viene después de tener un plato de comida antes. Es difícil ir a estudiar sin tener las necesidades básicas cubiertas”, remarcó Oreiro.“Junto con UNICEF y La Poderosa hicimos un documental muy impactante que trata de masificar la comunicación en torno al Volcadero, que tiene 70 años y el barrio se formó alrededor; también es una fuente de trabajo para las familias, pero son fundamentales lugares como este centro al que vienen a comer tantas familias y son acompañados en sus tareas o en sus lugares de crianza”, ponderó en relación a la labor de la organización social en esa zona de Paraná. Y remarcó, además, el trabajo de las mujeres que están a cargo de los comedores y los cuidados.“Tengo un origen bastante similar al de este barrio y quisiera creer que no necesariamente uno debiera comprender y empatizar con las situaciones humildes cuando tiene un origen humilde, pero en mi caso viene de ahí. Y, en definitiva, la posibilidad de tener un micrófono para amplificar una realidad es un deber y algo que necesito hacer y algo que necesito hacer”, sentenció.En la oportunidad, María Claudia Albornoz de La Poderosa mencionó que el vínculo de la organización con UNICEF inició en la pandemia. En el marco de esa mancomunión, presentarán esta tarde un trabajo cualitativo denominado “Sobre Voces de los barrios” que busca visibilizar las experiencias cotidianas y las historias de vida de mujeres que viven en barrios populares, indagar acerca de sus vivencias y emociones y su rol fundamental en el cuidado comunitario de niñas y niños.“Este es un barrio humilde, con muchas necesidades económicas; somos entre 400 y 500 familias y cada vez somos más desde la pandemia porque quienes antes alquilaban, ahora buscan un lugarcito acá”, contó Alicia, una de las referentes de salud de La Poderosa.“Es una gran emoción que semejante mujer llegue a nuestro barrio”, ponderó una de las jóvenes presente en la visita de Oreiro.