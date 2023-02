Empleados de hospital de Paraná reclamaron más seguridad en el estacionamiento

Video: Roban la moto de un enfermero en el estacionamiento de hospital en Paraná

Trabajadores del hospital materno-infantil San Roque de Paraná reclamaron por medidas de seguridad en el estacionamiento de motos del nosocomio. Se recordará que, días pasados, un enfermero sufrió el robo de su motovehículo, que se encontraba estacionado en el playón de la institución.“A ninguno de los presentes nos robaron la moto, pero todos tenemos y queremos una solución: que pongan un celador o un policía porque no podemos arriesgarnos a que nos roben”, argumentó auna de las empleadas en protesta. De acuerdo a lo que aseguró, “entre tres y cuatro motos han sido sustraídas del estacionamiento del nosocomio”.De acuerdo a lo que expuso la trabajadora, los ladrones “roban la nafta de las motos, los pedalines, los espejos, las patentes”. “Son daños a los empleados que estamos trabajando y hoy día todo cuesta cada vez más”, lamentó.“Antes, a las motos las guardábamos adentro, pero el director las hizo sacar y, por comentarios, habría dicho que él no se haría cargo de nuestras motos. Quedamos a la deriva”, se quejó otra de las empleadas del San Roque.Los trabajadores del hospital reclaman por “una garita policial o un portón para que el estacionamiento de motos sea más seguro”. “Para que tengamos la tranquilidad de que al venir a trabajar, nuestras motos y bicicletas estarán seguras, y nosotros mismos también, porque qué pasaría si nos encontramos con el robo de nuestro vehículo al salir de nuestro lugar de trabajo”, se preguntó otra de las enfermeras del nosocomio.Y agregó: “En los videos de las cámaras de seguridad se ven claritos los rostros de los ladrones, hacemos las denuncias a la Policía y por redes sociales, pero no recuperamos la moto ni damos con la persona. Nadie paga por lo que está pasando”.“No queremos que se naturalicen estos hechos, porque nosotros estamos trabajando”, sentenció.