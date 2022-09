Municipales nucleados en ATE y APS reclamaron por recomposición salarial

Trabajadores municipales nucleados en ATE y APS se manifestaron este martes frente a la Municipalidad de Paraná en adhesión al paro nacional a la que convocó el sindicato en demanda de "una propuesta concreta sobre la reapertura de la paritaria" en el sector.Al respecto, la secretaria general de los empleados municipales nucleados en ATE, Liliana Caraballo, explicó aque el motivo de la protesta fue “el rechazo a la oferta salarial que ofreció el Ejecutivo de Paraná, un aumento miserable y alejado de la realidad de los trabajadores”.“Necesitamos sentarnos en octubre a hablar de salario porque tenemos una pérdida del 30% en el 2020 y 2021. La recomposición tiene que ser ya y no el año próximo, por la devolución de los días de paro y la necesidad de que realmente el compañero tenga un sueldo digno”, remarcó la sindicalista.“La paritaria quedó abierta para noviembre, pero necesitamos que sea mes a mes por la forma en la que se dispara la inflación. Desde el sindicato planteamos la necesidad de implementar una cláusula gatillo, pero no hubo respuesta”, cuestionó Caraballo.Por su parte, el prosecretario gremial del sindicato, Roberto Alarcón, evaluó a la manifestación como “una jornada de lucha histórica en rechazo al aumento unilateral que acordó el Ejecutivo con dos sindicatos”. “La falta de consenso se nota en la bronca los trabajadores”, fundamentó.De acuerdo a lo que reveló, en la municipalidad de Paraná, “un trabajador tiene un mínimo garantizado de 63 mil pesos, muy por debajo de la canasta básica”. Fue en esa línea que exigió: “Un trabajador no puede cobrar menos de 120 mil pesos para no ser pobre”.“Hasta que los trabajadores no tengan un sueldo como merece vamos a seguir resistiendo en la calle”, prometió.