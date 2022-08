Otra alumna agredida en una escuela: hubo golpes, tirones de pelo y cachetadas

Un nuevo hecho de violencia sucedió en el Colegio Nacional N° 1. Según supo Elonce, durante una clase de Educación física, en el campo deportivo de la institución, Ludmila, una joven de 16 años que cursa el 6to año, fue golpeada. Recibió puñetazos en su rostro, cachetadas y tirones de pelo.lo sucedido. “Todo ocurrió en la mañana de hoy. Una amiga de mi hija, me llamó y me contó lo que pasó. Cuando llegué a la escuela buscando explicaciones, el profesor solo me dijo `es parte del juego´. Para él no había pasado nada grave porque no estuvo atento a la situación y no paró el hecho”.“Tenemos miedo, no queremos que mi hija sufra y no es la idea que asiste a la escuela en estas condiciones. La vamos a acompañar todos los días que sean necesario para que no le pase nada grave”, dijo.Según comentó la mujer, su hija y la agresora comparten el mismo curso. “No sé que problema tendrá con Ludmila, pero siempre la molesta, la mira mal y busca darle la espalda. Hoy jugaron todas las mujeres juntas y buscó la oportunidad para empujarla y golpearla. Rápidamente sus compañeras las separaron y mi hija se retiró del juego”.“Quería que se sepa porque no es la primera vez que pasan hechos de violencia en la institución. Quiero que se tomen cartas en el asunto porque la violencia no puede ser la protagonista en la escuela”, finalizó.