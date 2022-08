Lactancia materna: buscan derribar mitos y aconsejar a embarazadas y puérperas

Año a año, desde los hospitales, centros de atención primaria de salud y puestos sanitarios, se trabaja con diferentes actividades y convocatorias a mujeres embarazadas, puérperas y madres lactantes.



El lema de este año, de la campaña, es “Promover la lactancia es una responsabilidad compartida”, ya que amamantar se trata de una práctica que requiere del acompañamiento y apoyo del entorno familiar, laboral y comunitario así como de un Estado presente.



En ese marco, se realizó este sábado un encuentro en calle Libertad 170 de Paraná, en el cierre de la semana de la lactancia, para compartir experiencias. Participaron profesionales de la salud.



María Beatriz Giqueaux, médica pediatra, presidenta del Comité de la Lactancia Materna detalló que en las experiencias volcadas en el encuentro, se relataron “aquellas lactancias que no han sido fáciles, muchas que desde el primer momento no han contemplado prender al bebé al pecho y se han tenido que buscar otras formas de alimentación, hasta que logran hacerlo, lo que se da por ciertas características de la mamá y del bebé”.



“La lactancia no es fácil, necesita apoyo, educación. Y buscamos que las mamás que están por empezar con ese período, sepan que si bien no es fácil, es posible”, aportó.



Hay muchos mitos, incluso dentro del personal de salud y cuando la “mamá nace como mamá, el día del parto, está con mucha angustia, muchas presiones, no es bien aconsejada la lactancia. Siempre hay que tener en cuenta el deseo de la mamá, el deseo de la familia, para conocer de qué forma quiere alimentar a su hijo. Y que esa forma no sea por imposición del personal de Salud sino que se acompañe a la familia en el deseo que tiene, ya sea lactancia exclusiva, mixta o puede haber quiénes no deseen la lactancia materna, lo que también requiere de acompañamiento”, aportó la pediatra.



Afirmó asimismo que “no existe otra leche igual que la materna para la cría humana”.



“La leche humana es un tejido vivo, no solo se nutre al bebé sino que le pasamos defensas. La leche se modifica, para cada bebé des distinto, para cada edad del bebé es distinta, también lo es para cada momento del día. La naturaleza es tan sabia, que cuando el bebé está enfermo la leche materna se modifica para darle lo que el bebé necesita en ese momento”, puso relevancia sobre las cualidades.



Y prosiguió: “Calma el dolor, es analgésica, ayuda en los momentos de vacuna, para calmar al niño. Es maravillosa”.



Y respecto del destete, la profesional aportó que “la recomendación hoy de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es amamantar al bebé hasta los dos años como mínimo, y después el tiempo que mamá y el bebé decidan. Hay quienes deciden no amamantar hasta los dos años y también es aceptable y también acompañarlo”.



La leche materna “a partir de los dos años aumenta sus ácidos grasos, lo que ayuda al desarrollo del sistema nervioso central. Nunca la leche es agua. No hay edad para destetar, es decisión de cada familia”. Elonce.com.