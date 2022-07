El perro que atacó a un niño es de "una raza muy peligrosa y difícil de manejar"

El ataque al niño

i no tienen tiempo para darle cierto adiestramiento y educación, no hay que tener este tipo de animales

Un niño de cinco años, Joaquín, fue atacado por un perro cuando iba con su mamá a una casa, ubicada en calle Acebal del barrio San Agustín de Paraná. Según informó el médico veterinario de la Policía, Federico González, a, el animal es “considerado un PPP, que quiere decir Perro Potencialmente Peligroso”.“El perro que atacó al niño estaba con collar y correa en su casa y en un momento determinado, se escapó y atacó al chiquito, ocasionándole severas heridas en el rostro”, detalló el médico veterinario.”, explicó González.Se supo que, tras la agresión, el niño fue sometido a una cirugía, tiene comprometido parte del rostro y un ojito. Hasta este miércoles, el niño permanecía internado en el hospital San Roque de Paraná. Su mamá había anticipado a este medio que “Joaquín, va a pasar un largo tiempo en el hospital”.Tal y como lo había informado Elonce, el perro debe estar en cuarentena por 15 días, a cargo de su dueño y se le debe realizar un estudio particular, ante un posible caso de rabia.“El perro no tenía la libreta sanitaria de vacunas al día”, dijo el veterinario al remarcar que los animales deben ser vacunados contra la rabia una vez al año.El médico veterinario explicó que el perro que ocasionó el feroz ataque es cruza de dos razas muy peligrosas: Pitbull y American Stanford.. Hay algunas que pueden estar con familias y otras que no,”, argumentó González.“Los dueños de estos animales no pueden confiarse, d”, explicó al asegurar que “t”.Asimismo, sentenció que “los responsables siempre son los propietarios, porque los perros actúan según sus dueños”, y agregó que “a un perro de estas características", amplió.Al mismo tiempo, llamó a la reflexión a los dueños de Perros Potencialmente Peligrosos. "S”, remarcó.