Perro atacó a un niño: recuerdan cómo lograr la tenencia responsable de mascotas

Paraná Un perro atacó a un niño de cinco años y le provocó severas heridas en el rostro

Policiales Pusieron en cuarentena al perro que atacó a un niño en Paraná

Mientras Joaquín se recupera en el hospital San Roque de Paraná tras haber sufrido severas lesiones en su rostro como consecuencia del ataque de un perro de raza American Stanford,consultó a la directora municipal de Salud y Bienestar Animal, Patricia Schmidt, cómo se lograporque estos animales son potencialmente peligrosos”.“Con el propietario del animal pueden ser muy dóciles, pero, ante diferentes situaciones,a otro perro, al que puede llegar a matar, o a un chico o a cualquier persona que pase caminando por el lugar”, advirtió la funcionaria municipal.Y agregó: “porque si uno no sabe dominar a ese tipo de animales, no hay que tenerlos; o llegado el momento consultar a un profesional sobre cómo tener un perro de estos en la casa”.En la oportunidad,. De igual manera comentó que si el propietario del animal lo llevara al centro municipal de Salud y Bienestar Animal debería quedar en observación antirrábica durante diez días para ver la sintomatología. “Y si el dueño no lo llegara a traer,, indicó al acotar que “hay hechos que pasan desapercibidos porque no se denuncian”.Schmidt señaló que en esa área municipal a los perros se los vacuna contra la rabia, castra y desparasita. “Y al propietario le recomendamos que tenga la precaución de no dejar salir al animal a la calle porque el problema es que los dejan sueltos”, acotó al respecto.así como en una época lo fueron los rottweilers y los doberman; pero”, apuntó la funcionaria municipal al instar a “ser responsables de las mascotas”., alertó.Punto aparte se le consultó a la responsable del centro por el destino que tuvieron losen Bajada Grande el 10 de abril de 201. “Estuvieron acá durante años, tiempo en el que sufrieron un deterioro importante porque las protectoras se oponían a que sean sacrificados y nadie los quería adoptar tampoco porque eran animales peligrosos; llegado el momento,por una persona que estaba de condiciones de manejar un animal de esa raza”, reveló.