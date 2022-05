La historia de Mara inspiró la escritura de un libro sobre donación de órganos

Concientizar sobre la donación pediátrica de órganos

La oportuna campañafue tan contundente como simbólica, en términos de poner sobre la mesa la compleja temática de la donación de órganos. La pequeña, hija de Analía Grecco y Gerardo Hollmann, transita feliz su infancia, después de haber sido sometida a un exitoso trasplante. Su caso se resolvió satisfactoriamente, pero como ella, miles de niños y niñas esperan en el país una esperanza de vida. Allí radica la importancia de mantener y promover la difusión del tema.Ese desafío fue asumido por la escritora Mercedes Daneri quien, en diálogo con, expresó:. Esa situación y todas las etapas que fuimos conociendo públicamente, fue lo que inspiró esta historia. Ya venía trabajando en relatos infantiles y dije ¿por qué no? abordar, pero intentando sembrar en el aula o en las propias familias y principalmente en los infantes, un poco más de empatía.Fue así que empecé a hacer los primeros borradores y cuando estuvo listo, lo compartí con la familia de Mara".-, Daneri se encaminó a hacerlo realidad: "Es un camino largo, que cuesta muchísimo hacerlo. Ya había tenido todos los aportes de mi equipo solidario, para el diseño, las correcciones o aportes y tuvimos que buscar recursos para poder publicarlo, ya que Olivia es una editorial independiente. Tuve el apoyo de dos amigos del alma, que me ayudaron a encontrar los recursos para que este libro cumpla su misión".Muchos padres, docentes y demás actores sociales que cumplen una función de guía o acompañantes en procesos de aprendizaje de diferentes temáticas, se encuentran habitualmente con la encrucijada de no saber. `El Tesoro de Simona´ es una herramienta justamente para facilitar y abrir canales de abordajes. Al respecto, la autora explicó: "Creo que va a serEs un tema difícil de hablar entre adultos y cuánto más con los niño/as, pero a través de un cuento, muchas temáticas que nos atraviesan, logran tener espacio en un clima más agradable y flexible.. Es un trabajo muy preciado, que ojalá pueda cumplir el objetivo”.Y agregó:, no me parece que haya un número puntal para abordar tal o cual tema. Obviamente hay cuestiones que los propios psicólogos recomiendan franjas determinadas, pero creo que esto es posible de hablar desde el nivel inicial, pasando por la primaria y la secundaria. Por supuesto que se profundizará de manera distinta, pero como cuestión a naturalizar, estoy convencida que se puede hablar durante la infancia".`El Tesoro de Simona´ tiene un doble propósito: "Además de la difusión acerca de la donación de órganos y tejidos, quienes lo adquieran estarán ayudando a laNosotros no recibimos ningún peso por el libro, sino que es a beneficio".El sábado se vivirá un momento especial, sobre el cual Daneri anticipó: "Poder de alguna manera presentarlo, en proximidad al, y tenerla a Mara acompañándonos, es una felicidad plena. Planificamos que más que una presentación o lanzamiento, sea un encuentro, porque no sólo estaremos mostrando el libro, ofreciéndolo a quienes quieran adquirirlo, sino que junto a la ilustradora vamos a comunicarnos con los chicos. Charlar, pintar, colorear, trabajar con la participación de las familias es la propuesta para"Mechita" Daneri como la conoce su público, contó con la colaboración de la ilustradora artista plástica Marta Daneri, Daniel Carrión de Gómez en la traducción al inglés y corrección literaria, ésto último junto a Carmen Rodríguez, y Valeria Daneri, en la logística.