Paro de colectivos: para Buses Paraná “el servicio está camino a desaparecer”

Se lleva a cabo una nueva medida de fuerza en el transporte público de pasajeros, debido a que no hubo un acuerdo salarial. El paro comenzó en la primera hora del martes y se extiende por 72 horasSobre la medida de fuerza, el gerente de Buses Paraná, Marcelo Lischet, comunicó aque “los trabajadores piden un ajuste salarial desde enero y estamos negociando con la Federación Argentina y la UTA, pero no tenemos respuestas”, y remarcó que Buses Paraná no es “generador de precios, tenemos una tarifa establecida por lo que fija el Municipio “.En este sentido, sentenció que, por eso estamos pidiendo que autoridades nacionales y provinciales se pongan de acuerdo sobre lo que quieren hacer con el transporte del interior, en este momento necesitamos una suma muy importante de dinero para hacer frente a esta negociación, se necesitan 15.000 millones de pesos para hacer frente al ajuste salarial y el gobierno ofrece 3.500 millones, es un monto muy lejano”.“No podemos firmar un acuerdo salarial que no estamos en condiciones de pagarlo”, dijo Lischet y recordó que tiempo atrás,Consultado sobre cómo se desarrolla la medida de fuerza, Lischet detalló que “la UTA largó la medida de fuerza luego que se termine la conciliación obligatoria, nosotros podríamos intimar al personal que se presente a trabajar y así retomar los servicios, pero es algo que aún no hicimos porque creemos que el Gobierno debe reaccionar como lo hizo en Buenos Aires”.Puntalmente, señaló que, una parte son los subsidios y otras las tarifas, pero también, aseveró.“Buenos Aires recibe un 83 por ciento de subsidios y el interior del país un 17 por ciento, por eso no podemos hacer frente a los gastos”, detalló y resaltó que en Paraná “una tarifa de 120 pesos sería imposible de pagar, en Buenos Aires pagan unos 18 pesos, es algo que no funciona y sobre todo teniendo en cuenta los sueldos”.Este lunes, choferes del transporte público de pasajeros del área metropolitana de Paraná mantuvieron cortado por algunas horas de este lunes los servicios de las líneas 4, 20 y 23 debido a la agresión que padeció un colectivero. En horas de la tarde, luego del mediodía, el servicio se restableció luego de la medida en repudio a la agresión al chofer.”.“Entendemos que la gente se enoje, los choferes son la cara visible y ocurren cosas que no tienen que pasar”, expresó LischetAl finalizar, informó que “el servicio no se está brindando adecuadamente, no están dadas las condiciones, tenemos el problema de la frazada corta, ahora pagamos sueldos y se dificulta mantener las unidades, estamos camino a que el servicio desaparezca por la misma situación”.