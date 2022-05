Paro de colectivos: UTA pide la intervención estatal para destrabar el conflicto

Paraná Comenzó el paro de UTA y los usuarios no tendrán colectivos durante tres días

Paraná Colectivero fue agredido por pasajero ofuscado por deficiencias en el servicio

Se recordará que los trabajadores reclaman a las empresas de transporte por lacon los colectiveros del Área Metropolitana de Buenos Aires.que mereceremos los trabajadores”, explicó ael secretario adjunto de UTA Entre Ríos, Mario Meuli.En ese sentido, recordó: “En 2018 se firmó un pacto fiscal entre todas las provincias, incluido el sistema de transporte de pasajeros, y hoy no nos dan una solución; firmaron algo que no iban a poder solucionar o no nos iban a dar respuestas”.Meuli destacó que desde UTA Entre Ríos se acataron todas las conciliaciones obligatorias y ponderó la disposición del Consejo Directivo Nacional del sindicato de“Para no complicar más la situación se saldrá a trabajar el miércoles, como día feriado,, recordó., reprochó el sindicalista al exigir “al que tenga el sartén por el mago, que haga algo”.“Ya la semana pasada dábamos cuenta delporque en algunos sectores, el servicio es regular y en otros es pésimo; y las condiciones laborales también, lo que hacecon justa razón”, fundamentó al hacer alusión a los inconvenientes que se registraron este lunes cuando un chofer fue agredido por un pasajero.por el caso de las líneas metropolitanas”, apuntó Meuli.para transitar tranquilamente y que los choferes se sientan seguros al momento de salir a trabajar”, exigió.Finalmente, el secretario adjunto de UTA Entre Ríos anticipó que