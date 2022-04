Temporal en Paraná: un ficus de gran tamaño cayó sobre un camión y lo destrozó

Sociedad Cesó alerta por tormentas en gran parte de Entre Ríos y baja la temperatura

Un ficus de gran tamaño cayó sobre un camión y lo destrozó; ocurrió sobre calle 4 de Enero al 600 durante el intenso temporal de viento que se registró esta madrugada en Paraná. Los vecinos cortaron el tránsito vehicular en la intersección con calle Reynaldo Ross a fin de evitar nuevos inconvenientes y a la espera de una cuadrilla municipal que pueda remover el árbol, registró“Entre las 4 y 4.30, con los vientos, el árbol se cortó de cuajo y produjo daños sobre el camión; es un árbol de aproximadamente 30 años”, comentó aun vecino, Alexis. Y agregó: “Por suerte, al árbol cayó sobre el camión y me salvó el remis, que es mi fuente de trabajo”.Sin embargo, el hombre lamentó que el camión es propiedad de un repartidor de harina y azúcar, “que de ahora en más verá perjudicado su trabajo”.De hecho, una cuadrilla de la Unidad Municipal Nº3 que ya había recorrido calles Newbery, Zanni, Miguel David y Coronel Díaz, se disponía a continuar con la tarea de limpieza y cortado de ramas de árboles caídos en calle 4 de Enero. “Las ráfagas hicieron grandes desastres en la zona”, informó un trabajador.Una acacia de gran tamaño cayó sobre avenida Almafuerte y calle Salellas; el tránsito permanecía cortado en esa zona del Parque Industrial, mientras se desarrollaban los trabajos de limpieza por parte de una cuadrilla municipal.“Asombrado por la magnitud del árbol que cayó, y contentos porque no lastimó a nadie ni dañó ningún vehículo; fue como una desgracia con suerte”, comentó un vecino. Y agregó: “Era una acacia que estaba como podrida, seca desde abajo; hacía un tiempo habíamos dado aviso a la Unidad Municipal para vinieran a verlo y si se podía retirar para evitar un accidente, pero eso ocurrió. Ahora, la naturaleza se encargó de sacarlo y no hubo ninguna consecuencia”.Las cuadrillas de Parques y Paseos y Protección Civil trozan los árboles con motosierra y después, personal de la Unidad Municipal, con ayuda de maquinaria pesada, los trasladada hacia la zona de El Volcadero. “Es material que se utiliza para recuperar barrancas”, comentó un municipal a“Hay entre 30 y 40 árboles caídos en la ciudad; la mayoría son tipas de 80 años”, refirió el trabajador.