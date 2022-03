Anegamientos en Bajada Grande: “Hace 15 años que tenemos estos problemas”

Desde que comenzó la lluvia, anoche, hasta media mañana de este sábado, cayeron 45 mm y en diferentes zonas de Paraná hubo anegamientos e inundaciones. Vecinos de Bajada Grande Piden soluciones a estos problemas.“Hace más de cinco horas que estamos inundados, hay algunas viviendas en las que el agua llegó a un metro de altura”, sentenció a Elonce, una vecina de calle Croacia Sur al resaltar que “se necesitan obras para que dejen de ocurrir estos problemas, porque hace más de 15 años que nos pasa esto”.Asimismo, agregó que “en el barrio no tenemos comisión vecinal y eso también representa un problema a la hora de gestionar soluciones, los vecinos estamos dispuestos a ayudar con los trabajos si es necesario”.Por su parte, un referente de barrio Caritas, Raúl Centurión, sostuvo que “necesitamos un proyecto de desagües pluviales y que se logre una solución verdadera, días de mucha lluvia las ambulancias no ingresan porque no hay calles asfaltadas”.“Hay muchos vecinos que todo el tiempo se le moja la ropa, colchones y estamos muy preocupados porque las lluvias van a seguir”, cerró.