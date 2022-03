Asisten a familias afectadas por la lluvia: cayeron más de 45 milímetros

Paraná Continúa en Paraná la asistencia a familias afectadas por la lluvia

Sebastián Michelli, responsable del área de Protección Civil municipal, indicó aque se está trabajando en esa repartición “desde las primeras horas de la madrugada”, recibiendo los pedidos de asistencia de la gente.Hasta media mañana habían recibido “unos 100 llamados”.Trabajan diferentes áreas de la comuna, manifestó.“Ayer se pudieron marcar diferentes barrios, que resultaron afectados, hoy está prácticamente toda la ciudad afectada: En donde más pedidos de asistencia se han recibido es en zona del túnel, San Agustín, zona de barrio El Radar, Nueva Ciudad. También hay problemas de anegamientos dentro de boulevares”.De la misma forma relató que el área de Protección Civil “es la única área de la municipalidad que por ordenanza está habilitada a recibir donaciones. No solemos pedir donaciones porque el Estado siempre brinda todo lo necesario. En este caso hay muchos chiquitos con ropa mojada. Hemos entregado todo lo que teníamos en el ropero, esto que se recolecta es de gente que se acerca y que dona ropa. A veces vamos a una casa, nos encontramos que hay cinco o seis chiquitos, con todo mojado. Esas donaciones de ropa son fundamentales”.De esta manera, pidió que quien pueda acerque donaciones de ropa a calle Carbó 945, o llamado al 103, que desde el área concurrirán a retirarlas.El Servicio Meteorológico Nacional renovó el alerta por lluvias y tormentas fuertes para la jornada de este sábado, por lo que- Retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento.- Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, verificar canaletas y desagües domiciliarios.- No permanecer en piletas/piscinas cuando hubiera descargas eléctricas.- Mantener a los animales domésticos en lugares protegidos.- Sacar la basura en los horarios de recolección para evitar obstaculizar desagües.- Verificar con los vecinos si están limpias las bocas de tormenta.- Evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables en la vía pública.- No circular por la calle salvo que sea necesario durante la tormenta.- Tener especial precaución con los vehículos que quedan en la vía pública con árboles cercanos.- Evitar traslados innecesarios.Ante cualquier evento adverso comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil.