Inspector atropellado: Remisero fue multado y le suspendieron la licencia

Agencia de Seguridad Vial

El juzgado de Faltas de Paraná, a cargo de Marisol Poidomani, emitió el fallo sancionatorio al remisero que el pasado 28 de diciembre de 2021, embistió y llevó en el capot del auto, a un inspector municipal. En la sanción de la jueza, se le impuso una multa de 87.000 pesos, la suspensión del carnet por el término de 60 días, y realizar un curso de seguridad vial.Como se recordará, el hecho ocurrió en la esquina de La Paz y Buenos Aires. Allí un remis intentó esquivar un operativo de inspectores municipales, y en la maniobra chocó al trabajador de la comuna y lo llevó en el capot casi dos cuadras. Luego escapó, y con el correr de las horas se presentó en la comisaría primera.La jueza de faltas Poidomani explicó que el fallo lo analizó seriamente y por conocer la Municipalidad, a los trabajadores " se debía llegar a una sanción justa, pero sin dejar por alto el grave hecho acontecido".Destacó que "le impuso la máxima sanción prevista, que son 1.000 unidades fijas, que tienen por unidad el valor de 87 pesos"."Entendí que era necesario, por las características de las infracciones que se unieron, la sanción que incluía la multa en sí, como también la asistencia y aprobación de un curso de seguridad y educación vial. Mientras eso dure, se le suspenderá por 60 días la habilitación del carnet, trámites que tambien fue anoticiada la Policía, la Agencia de Seguridad Vial de la Nación y otros organismos", referenció la jueza, para alertar: "Si la multa no se abona y no cumple con el resto de los requisitos, no se le entregará el carnet de conducir", supo Uno.La jueza entendió que en este caso que fue multado el remisero Leandro Salvador, como en otros que se están analizando "hay un desapego a las normas de tránsito que son muy llamativas. Vemos este problema en Paraná, para lo cual habrá que atacar esta realidad con mayor concientización y utilización de las herramientas dispuestas por la ley"."El chocar al inspector, o a cualquier persona, es una conducta inadmisible, que no se puede justificar, y de allí el tenor de la sanción", resaltó la jueza de Faltas 2.Cabe recordar que la Agencia Nacional de Seguridad Vial ya le había suspendido la licencia de conducir al remisero.“Una persona que no tiene ningún respeto por el otro, que es capaz de atropellar y arrastrar a alguien sin medir consecuencias, ni pensar que detrás de un inspector seguramente haya una familia y amigos, no merece tener la posibilidad de conducir un vehículo ni un segundo más", dijo el director ejecutivo de la Agencias, Pablo Martínez Carignano.La Agencia informó que tras conocer las imágenes pidió "la suspensión por violento al volante", en paralelo las acciones judiciales correspondientes por las lesiones ocasionadas.