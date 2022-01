Paraná Importante cantidad de paranaenses recibieron la dosis covid en jornada abierta

En el hospital de La Baxada de Paraná se desarrolló una jornada abierta de vacunación contra el covid-19 y una gran cantidad de personas asistieron para recibir la segunda dosis.La mujer explicó que se quedó sin trabajo en medio de la pandemia, “nos encerraron y me dejaron con una mano adelante y otra atrás sin trabajo y fue muy difícil seguir", manifestó al remarcar que además tuvo una infección en una de sus manos a causa de una espina.“Tengo 55 años, soy de zona rural de Aldea Brasilera y realizo cualquier tipo de trabajo, pero para eso no nos tienen que encerrar más”, reflexionó y destacó que espera que con la vacuna todo “vuelva a la normalidad”.“No nos tienen que encerrar, el gobierno tiene que dar trabajo y la juventud lamentablemente no quiere hace nada; toda la vida trabajé y espero seguir haciéndolo”, cerró la mujer.