Importante cantidad de paranaenses recibieron la dosis covid en jornada abierta

Se desarrolla una jornada libre de vacunación contra el covid-19 en el Hospital de la Baxada donde aplican segundas dosis de Sputnik V, de 8 a 11 horas y Sinopharm de 12 a 13 horas.recogió el testimonio de las personas que aguardaban recibir la dosis contra la enfermedad pandémica.“Vine a aplicarme la segunda dosis de Sputnik para avanzar con la vacunación; quiero cuidarme y proteger al otro”, expresó una mujer a Elonce“Me aplique la primera dosis de Sputnik hace dos meses y no me habían llamado”, manifestó una joven al resaltar que en diversos lugares le solicitan el pase sanitario, “en los boliches lo piden y creo que la mayoría de los chicos se vacunaron para entrar sin problemas”.En tanto, una adolescente de 12 años manifestó que se tenía que colocar la segunda dosis de Sinopharm valoró que durante la toda la pandemia se cuidó mucho y “la vacuna es importante”.“Tengo pensado viajar a Córdoba y a Buenos Aires, entonces la vacuna es muy importante para estar protegido”, manifestó un hombre y explicó que “anteriormente en diversas oportunidades intenté vacunarme y no pude”. Además, informó que padeció coronavirus y transitó la enfermedad de manera leve.“Gracias a Dios no tuve coronavirus, pero me cuido mucho y ahora solo aguardo que me toque la tercera dosis”, cerró