Durante el fin de semana pasado, un incendio de gran magnitud se registró en la Isla Puente de Paraná, que afectó aproximadamente el 70 por ciento del lugar. La lluvia caída el domingo por la noche, ayudó a que las llamas se extinguieran, ayudando de esa manera, al arduo e incesante trabajo que llevaron a cabo los bomberos y también del avión hidrante que hizo tareas el domingo por la tarde.Desde el viernes por la tarde, comenzaron a registrarse nuevos focos de incendios de pastizales. Este sábado el fuego continuó, pasadas las 14 horas, las cámaras deregistraron una densa columna negro y se podía apreciar desde distintos sectores de la Costanera.Hernán Méndez, sub jefe de Bomberos Voluntarios, había dicho a a Elonce que este sector de la isla que se quema desde el viernes "que es lo poco que queda, es un monte cerrado con vegetación en escalera, vegetación fina y gruesa"."Es lamentable ver cómo se reinicia el fuego todos los días. Esto es una cosa diaria. Apagamos el fuego, lo vuelven a encender. Son focos nuevos, no tienen comunicación con los que ya apagamos. Este viernes hubo un incendio, lo apagamos rápidamente y totalmente. Hoy ya tenemos otro incendio distinto, en otro lado. Evidentemente hay gente a la que le gusta prender fuego", aseguró.Asimismo, remarcó que "no hemos visto ningún elemento que nos indique la posibilidad de un incendio natural, nada".