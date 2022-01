Covid19: subió al 40% la positividad de los testeos en la Unidad Móvil de Paraná

Paraná Crece la concurrencia de gente para hisoparse en la Unidad Móvil de Paraná

Continua por segundo día consecutivo la atención en la Unidad Móvil de Testeos de Covid-19 que se instaló sobre Plaza Carbó, atrás de Casa de Gobierno, en Paraná. Los testeos se realizan de lunes a viernes de 10 a 13hs. Las personas se pueden acercar sin turno, y se atiende por orden de llegada.Según se indicó ase estipuló que se darán entre 300 y 400 números por jornada, y los 300/350 se entregan entre las 9.30 y 10hs.la directora provincial del Primer Nivel de Atención, Daniela Waldner.La edad de las personas que se acercan a testearse ronda “entre 25 y 35 años”. “Los síntomas son muy leves, ninguno impresiona estar enfermo en la fila, lo cual es fundamental porque en relación al porcentaje de vacunados y las cepas, los síntomas serán más leves, pero no se debe subestimar un dolor de garganta o un resfrío común si la persona tiene síntomas con 48 horas de evolución, los esperamos de 10 a 13 porque vamos a estar hisopando”, explicó la médica.“Muchos de los que se hacen el test y les da negativo, después referencian que tuvieron contacto estrecho con alguien; en ese caso, un test negativo no descarta ni levanta un aislamiento porque toda persona debe continuar el aislamiento si fue contacto estrecho de un paciente positivo”, aclaró la doctora.Y continuó: “Si la persona no es contacto estrecho, pero tiene síntomas compatibles con Covid-19 y el test rápido le dio negativo, a las 48 horas, ese paciente se debe revaluar, por eso les aconsejamos que se cuiden al máximo durante esas 48 horas y si son contacto estrecho que continúen aislados”.“En caso que no sean contacto estrecho y continúen con síntomas, deben dirigirse al centro de salud más cercano a su domicilio”, recomendó Waldner.“Toda persona que tenga esquema completo de vacunación contra el Covid-19 debe guardar siete días de aislamiento, y otros tres extremando medidas, por lo que no pueden concurrir a eventos masivos, no estar en espacios cerrados, usar el barbijo y mantener el distanciamiento social”, indicó la directora provincial del Primer Nivel de Atención. “Si no están vacunados, son diez días de aislamiento”, acotó al respecto.