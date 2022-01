Crece la concurrencia de gente para hisoparse en la Unidad Móvil de Paraná

Paraná Se realizaron 359 hisopados en la Unidad Móvil en Plaza Carbó de Paraná

Se multiplicó la cantidad de personas que asisten a la Plaza Carbó, ubicada detrás de Casa de Gobierno, para realizarse los test de coronavirus. En el inicio de la jornada de este martes, la fila superaba los 400 metros, según corroboróPersonal de salud señaló que en un primer muestreo realizado, c”uatro de cada 10 personas testeadas obtenían un resultado positivo para Covid”.Acotaron que muchos de los concurrentes eran jóvenes de 20 a 30 años, muchos con síntomas como cansancio, dolor de cabeza o de garganta.La Unidad tiene como objetivo optimizar la atención y reduce los tiempos de espera. Instalado sobre, el dispositivo móvil funcionará de lunes a viernes de 10 a 13.El nuevo dispositivo está ubicado en calle Méjico, entre Córdoba y Santa Fe (sobre Plaza Carbó), y funcionará de lunes a viernes en el horario de 10 a 13, siendo atendidos los asistentes por orden de llegada. De esta manera, se busca aumentar la capacidad operativa para la detección de casos; optimizar la atención, disminuir los riesgos de propagación del virus y minimizar los tiempos de espera.En este contexto de creciente aumento de confirmados de Coronavirus y, en respuesta a la situación epidemiológica actual, la provincia apunta a sumar herramientas de diagnóstico para el aislamiento oportuno de los pacientes positivos descomprimiendo, además, el trabajo hospitalario y de los centros de salud.La estrategia -que cuenta con la coordinación del Nivel Central del Ministerio de Salud y participación del equipo de Clínica Escolar y el Departamento de Enfermería- realizará hisopados a personas mayores de 15 años con al menos un síntoma compatible con Covid-19: fiebre, dolor corporal (articular o muscular), tos, rinitis, vómitos, o diarrea, que no haya tenido contacto estrecho con algún paciente que ya tenga diagnóstico positivo de Coronavirus, por test rápido o PCR.Cabe citar que, desde este martes, todos los centros de salud de la ciudad realizarán test rápidos a personas que presenten síntomas compatibles con Covid-19 y que asistan a las guardias disponibles para la atención de respiratorios. En este sentido, la ministra consideró que, para poder abrir en función de la demanda otros centros de testeo en la capital entrerriana, se realizaron capacitaciones pertinentes en estas últimas semanas.- Se requieren 48 horas de evolución de síntomas para realizar el hisopado.- No serán hisopadas las personas sin síntomas que precisen el resultado para algún tipo de trámite (incluido viajes).- El resultado del hisopado se dará de forma verbal, pasados los 15 minutos aproximados de realizado el procedimiento. El mismo se cargará en el Sistema de Vigilancia Nacional, y se podrá ver dentro de las 24 a 48 horas en la Aplicación Mi Argentina.- Es sin turno y por orden de llegada.- Se solicita: respetar el distanciamiento social en la fila; usar correctamente el barbijo (tapando desde la nariz hasta el mentón); asistir con Documento Nacional de Identidad y se sugiere no concurrir con niños.- La nueva unidad, que se suma a la red ya instalada, está estratégicamente ubicado con seis líneas de colectivo que paran a pocos metros y con sombra permanente.