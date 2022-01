Se realizaron 359 hisopados en la Unidad Móvil en Plaza Carbó de Paraná

El Centro

Este lunes comenzó a funcionar la Unidad Móvil de Testeos de Covid-19 en Plaza Carbó de Paraná, atrás de Casa de Gobierno, donde se realizaron en la primer jornada 359 hisopados.La vicegobernadora Laura Stratta y la ministra de Salud, Sonia Velázquez, participaron de la apertura de la jornada destinada a personas con síntomas compatibles con la enfermedad y que no fueron contacto estrecho de un caso confirmado.“Nos parece importante definir esta estrategia de aumentar los testeos mientras seguimos trabajando muy fuerte en el esquema de vacunación del Plan Rector, con las postas respiratorias en hospitales y centros de salud, y con el pase sanitario que comenzó a regir a partir de hoy”, expresó la vicegobernadora Laura Stratta, y agregó: “Destacamos que el 82 por ciento de la población ya tiene al menos una dosis y, de ese total, 70 por ciento tiene ya completo el esquema de vacunación”.En ese sentido, sostuvo que dispositivos como el que se puso en marcha hoy “nos permiten justamente tener un diagnóstico y, por lo tanto, hacer el seguimiento epidemiológico correspondiente para poder aislar en el momento adecuado y evitar que el índice de positividad tan alto que estamos teniendo siga mostrando esos valores”, apuntó Stratta.La vicegobernadora, al hacer hincapié en la responsabilidad social, manifestó: “Es importante que tomemos los recaudos para poder seguir cuidándonos” y, en ese sentido, mencionó el pase sanitario, vigente desde hoy en todo el territorio provincial.Por su parte, la ministra de Salud, Sonia Veláquez, destacó: “El principal objetivo es garantizar la atención a la comunidad e identificar los casos de manera temprana para realizar el aislamiento y cuarentena correspondiente, lo que permite reducir los riesgos de propagación del virus”. Al tiempo que valoró la tarea permanente de los trabajadores de salud en estos más de 21 meses de Pandemia.Velázquez, se refirió a esta nueva política sanitaria: “En principio vamos a ir monitoreando en función de la demanda que se presenta. Tiene por objetivo poder descomprimir la posta respiratoria del hospital San Martín, la más identificada hasta ahora, con ingreso por calle Pascual Palma”.La titular de la cartera sanitaria provincial puntualizó, además, que se continuarán desarrollando distintas jornadas con turnos programados para vacunación, de acuerdo a la estrategia del Plan Rector, que ya lleva un año desde su inicio en diciembre de 2020. Teniendo en cuenta el avance de la inoculación a la población entrerriana, y el fortalecimiento del sistema en la Pandemia, destacó: “Desde el punto de vista sanitario, vamos pudiendo contener lo que ha sido el aumento estrepitoso de los casos positivos y de la positividad, que ya va en el 35 por ciento de acuerdo a los últimos reportes que nos brindó ayer la posta respiratoria del hospital San Martín”, graficó la ministra.El nuevo dispositivo está ubicado en calle Méjico, entre Córdoba y Santa Fe (sobre Plaza Carbó), y funcionará de lunes a viernes en el horario de 10 a 13, siendo atendidos los asistentes por orden de llegada. De esta manera, se busca aumentar la capacidad operativa para la detección de casos; optimizar la atención, disminuir los riesgos de propagación del virus y minimizar los tiempos de espera.En este contexto de creciente aumento de confirmados de Coronavirus y, en respuesta a la situación epidemiológica actual, la provincia apunta a sumar herramientas de diagnóstico para el aislamiento oportuno de los pacientes positivos descomprimiendo, además, el trabajo hospitalario y de los centros de salud.La estrategia –que cuenta con la coordinación del Nivel Central del Ministerio de Salud y participación del equipo de Clínica Escolar y el Departamento de Enfermería– realizará hisopados a personas mayores de 15 años con al menos un síntoma compatible con Covid-19: fiebre, dolor corporal (articular o muscular), tos, rinitis, vómitos, o diarrea, que no haya tenido contacto estrecho con algún paciente que ya tenga diagnóstico positivo de Coronavirus, por test rápido o PCR.Cabe citar que, desde este martes, todos los centros de salud de la ciudad realizarán test rápidos a personas que presenten síntomas compatibles con Covid-19 y que asistan a las guardias disponibles para la atención de respiratorios. En este sentido, la ministra consideró que, para poder abrir en función de la demanda otros centros de testeo en la capital entrerriana, se realizaron capacitaciones pertinentes en estas últimas semanas.- Se requieren 48 horas de evolución de síntomas para realizar el hisopado.- No serán hisopadas las personas sin síntomas que precisen el resultado para algún tipo de trámite (incluido viajes).- El resultado del hisopado se dará de forma verbal, pasados los 15 minutos aproximados de realizado el procedimiento. El mismo se cargará en el Sistema de Vigilancia Nacional, y se podrá ver dentro de las 24 a 48 horas en la Aplicación Mi Argentina.- Es sin turno y por orden de llegada.- Se solicita: respetar el distanciamiento social en la fila; usar correctamente el barbijo (tapando desde la nariz hasta el mentón); asistir con Documento Nacional de Identidad y se sugiere no concurrir con niños.- La nueva unidad, que se suma a la red ya instalada, está estratégicamente ubicado con seis líneas de colectivo que paran a pocos metros y con sombra permanente.