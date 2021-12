Unión Árabe se suma a Once por Todos y realiza una colecta de pañales

Beneficiarios de Once por Todos

Tan solo faltan dos días para la nueva edición de la jornada solidaria y muchas instituciones siguen aportando su granito de arena para los beneficiarios de Once por Todos. Las manos solidarias no se detienen y La Unión Árabe realizará una colecta interna.“En las campañas solidarias, no solo se tienen que sumar las Instituciones deportivas, sino toda la comunidad. Hay quienes necesitan una ayuda y para eso estamos, no solamente para la parte deportiva”, expresó aPablo Goniac.“Nuestros chicos hicieron un gran esfuerzo, se unieron, compartieron y han traído las donaciones”, dijo. La institución deportiva se comprometió a recolectar pañales en diferentes talles y donarlos el 8 de diciembre.Al respecto, agregó: “estamos muy agradecidos con nuestros socios y a ustedes por esta noble causa”.Por su parte, Sabrina Nieves, comentó: “los deportistas y vecinos pueden traer sus donaciones hasta mañana martes, porque después se retiran las cajas que juntamos”. Seguidamente, señaló que la solidaridad “parte de las ganas de ayudar, ya sea desde un pañal, hasta un paquete completo”.- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada "- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año,y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron a Elonce.Este año,. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente a la Sala Mayo.“Queremos que todos se sumen a celebrar los 17 años de la jornada solidaria junto a grandes artistas, y un cierre con la presencia de Los Totora”, adelantaron.El 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año,realizará una tLa transmisión será por