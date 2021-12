Once por Todos: SATSAID realizó su aporte solidario y donó pañales

Paraná El Sindicato de Camioneros y su aporte solidario a Once por Todos

La delegación Entre Ríos del Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) hizo un aporte de pañales a la 17º edición de Once por Todos para ayudar a distintas instituciones.Al respecto, el secretario gremial SATSAID, delegación Entre Ríos, Hugo Retamar, dijo a Elonce TV que “celebramos que Enloce tenga esta iniciativa para aportar un grano solidario a los que más lo necesitan”.“Hay que contagiar la solidaridad, que muchos colaboren y cada vez más sectores se sumen, nosotros participamos año a año y es muy bueno”, cerró.A tan solo dos días para la jornada solidaria se siguen sumando instituciones que realizan su aporte de donaciones. En esta ocasión, la filial Paraná del Club Estudiantes de La Plata realizó una colecta interna de alimentos no perecederos.“Buscamos ayudar desde el lugar que podamos con Once por Todos”, dijo uno de los referentes, Daniel, a Elonce TV. Y agregó que “desde el club fomentamos los valores y la solidaridad es uno de ellos”.“Seguimos juntando, somos muchos y toda nuestra comunidad es solidaria y ayuda”, dijo María. Los interesados en realizar donaciones deben acercarse hasta la sede ubicada en el Tiro Federal (calle Ayacucho 826).En tanto, otro de los integrantes de la Comisión dijo que “buscamos desarrollar actividades para la sociedad y siempre es lindo ayudar desde el corazón”.- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada "- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año,y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron a Elonce.Este año, vuelven los shows musicales en vivo al escenario del Puerto Nuevo. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente en la Plaza de las Colectividades.estarán en el escenario solidario, mientras que otros artistas aportarán su granito de arena desde los estudios deEl 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año,realizará unaLa transmisión será por