La Federación entrerriana de Jubilados donará 2.000 pañales a Once por Todos

La Federación de Jubilados y Pensionados de la provincia de Entre Ríos donará 2.000 pañales a Once por Todos, la jornada solidaria que se realiza cada 8 de diciembre a beneficio de voluntariados de hospitales, escuelas y ONGs."La donación al hospital es de todos los jubilados de la provincia", aseguraron alas autoridades de la Federación, en representación de los 55.000 afiliados que, mensualmente, hacen su aporte de 0.25 de sus haberes.En relación a las actividades que realiza la Federación, su presidenta, Emilia Álvarez del Valle, explicó que "a través de los centros de jubilados, los asistimos mensualmente para que puedan desarrollar sus actividades y pagar sus impuestos; se atiende a los jubilados para hacerles los trámites que se envían a la Federación y nuestro asesor los controla y los lleva a la Caja"."También tratamos de que los jubilados se reúnan después de un año muy feo de pandemia y los estamos invitando a charlas y talleres; de hecho, para esta tarde está prevista la muestra en la sede de Alem 450", invitó.La Federación cuenta con una residencia de estadía permanente para personas mayores y en los centros hay hogares transitorios para alojarlos. Estos espacios estuvieron cerrados durante las restricciones por la pandemia, pero de acuerdo a lo que explicó Álvarez del Valle, "gracias a convenios, en un hotel se pudo recibir a los afiliados que debían viajar a Paraná por razones de salud y en alojamientos en Villa Libertador".Por su parte, la secretaria general de la Federación, Clara Luz del Valle Quinteros, contó que, durante la pandemia, "se colaboró con los hospitales San Martín y Pascual Palma, y todos los centros hicieron lo propio con las instituciones". "Y en esta oportunidad nos sumamos a Once por Todos para colaborar con el hospital San Martín a través de la entrega de 2.000 pañales de los tamaños que nos pidió la cooperadora porque el nosocomio acoge a toda la provincia", comunicó.En tanto, el vice de la Federación, Ercilio Aimone, argumentó: "Ayudar es abrir el corazón a los necesitados. Al hospital llegan personas de toda la provincia y porque con la donación anterior comprobamos, en el lugar, las necesidades y la ansiedad del personal que la recibió, además del agradecimiento hasta con lágrimas de poder tener pañales ante la escasez que tienen por la gran demanda"."La Federación está para allanarle el camino y la calidad de vida a todos los jubilados provinciales, y al hospital San Martín vamos todos; esta colaboración es un acto de amor", remarcó el tesorero de la entidad, Ángel Smith.- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada "- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía