UADER se suma a Once por Todos a través de una colecta interna en facultades

Cada vez más instituciones se suman a Once por Todos. Tal es el caso de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) la que, a través de sus facultades, estará colectando donaciones de pañales, alimentos no perecederos y elementos de higiene que serán donados a los beneficiarios de la jornada solidaria de este 8 de diciembre.“Nos llegó la propuesta y, con el impulso del rector Luciano Filipuzzi, articulamos con las facultades y las agrupaciones para aportar nuestro granito de arena a esta movida solidaria y tan convocante en la ciudad”, comunicó ael secretario de Bienestar Estudiantil, William Vernackt.“Retomamos la presencialidad después de casi un año y medio de virtualidad y los estudiantes del interior están volviendo a alquilar para volver a cursar con los protocolos vigentes. Y UADER siempre participa en este tipo de campañas para que nuestros estudiantes aporten su formación al territorio y en esa articulación entre la teoría y la praxis es que siempre estamos predispuestos a poner el cuerpo a estas acciones”, ponderó.Larecibirá las donaciones en la sede de la secretaría de Bienestar Estudiantil ubicada en el primer piso de la Escuela Normal,“Al estar tan cerca de les estudiantes y de la comunidad es nuestra responsabilidad colaborar y dar una mano en lo que esté a nuestro alcance; y esta era una buena oportunidad para difundir la propuesta y sumar un granito de arena cuando en estas condiciones, lo que sea siempre es un montón”, valoró Aldana, estudiante de la Licenciatura en Psicología e integrante de la Agrupación La Ulloa.Larecibirá las donaciones en la sede de la secretaría de Bienestar Estudiantil ubicada“Siempre estuvimos comprometidos con las colectas y los eventos sociales de las diferentes agrupaciones de la Facultad, para aportar a la comunidad y hacer un bien”, ponderó una integrante de la agrupación Compromiso Universitario.“Estos es una devolución a la comunidad que nos permite tener una universidad pública en la que poder estudiar y avanzar como profesionales”, agradeció un miembro de la agrupación Construir Gestión.“Como estudiantes y miembros de la sociedad, nosotros podemos estudiar gracias al apoyo moral y económico de muchísima gente; es por eso que queremos devolver algo de lo que se nos ha brindado”, evaluó un integrante de la agrupación Frente de Estudiantes.- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada "- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año,y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron a Elonce.Este año,. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente a la Sala Mayo.“Queremos que todos se sumen a celebrar los 17 años de la jornada solidaria junto a grandes artistas, y un cierre con la presencia de Los Totora”, adelantaron.El 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año,realizará unaLa transmisión será por