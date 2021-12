Inscriben para las colonias en Parque Berduc, que se suma a Once por Todos

Iniciaron este miércoles las inscripciones para las colonias de vacaciones y actividades de verano que se realizarán en el Parque Escolar “Enrique Berduc” de Paraná. Las instalaciones, además, reciben donaciones de pañales, alimentos no perecederos y elementos de higiene que serán donados a los beneficiarios de la jornada solidaria Once por Todos.“Las inscripciones se realizan este miércoles, jueves y viernes, de 8.30 a 12”, comunicó ala directora del Parque, Silvia Michou.Según explicó, “las colonias para chicos de 6 a 12 años tienen un cupo de 25 niños por grupo; mucho más de lo que se permitía el año pasado por la pandemia”. En relación a las propuestas para jóvenes y adultos, Michou informó que se ofrecen actividades de enseñanza de natación y grupos de aquaeróbic.Entre los requisitos, mencionó que “se exige un certificado de buena salud expedido por cualquier médico matriculado y la cooperadora pide una colaboración de 300 pesos para toda la temporada, que no es obligatoria”.“Esta es una posibilidad para las personas que, por lo económico, no pueden afrontar las actividades durante el verano para sus hijos; y desde acá le ponemos toda la dedicación para que con los años siga teniendo actividades de calidad para todos”, ponderó Michou.“La colonia de vacaciones comenzará a desarrollar sus actividades desde el 20 de diciembre y hasta el 11 de febrero, de 9 a 12”, informó.“Hace varios días tenemos las cajas armadas y esperamos que las personas se acerquen con su donación en el horario de inscripción y por la tarde, hasta el viernes”, comunicó la directora del Parque.