Choferes reclaman pagos y empresa suba de boleto: Peligra servicio para usuarios

Nuevamente hay incertidumbre entre los usuarios del transporte público de pasajeros de Paraná y Área Metropolitana. El desconcierto y la preocupación de la comunidad se dio en torno a una presunta amenaza de paro para este miércoles.Según conoció, los trabajadores reclaman que la empresa Buses Paraná les abone la tercera cuota de un bono. Aseguran que se cumplió el plazo de pago y aún no tienen depositados los 17 mil pesos correspondientes.En ese marco, los delegados habían dejado entrever que si no les pagaban el dinero llevarían a cabo medidas de fuerza. Se supo que el gremio UTA no avaló esta decisión.Por otra parte, en simultáneo, la empresa Buses Paraná envió al municipio una solicitud de revisión de tarifa del boleto. Explicaron que necesitan un incremento en el precio porque “hubo fuerte aumento de los gastos operativos para el funcionamiento del servicio, baja recaudación por la merma sufrida durante la pandemia y subsidios congelados”.Por tal motivo, volverá a reunirse esta semana el órgano de control del Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU) de Paraná. Analizarán el pedido y cotejarán con análisis propios de estructuras de costos.Existe entonces un conflicto entre los trabajadores que reclaman parte de las sumas acordadas durante este año, y la empresa que está pidiendo un aumento en el precio del boleto. Los usuarios, en tanto, se encuentran en medio de la incertidumbre de no saber si contarán con el servicio de transporte y, además, pensando en que podría costarles más dinero viajar en colectivo.Delegados confirmaron aque este miércoles “saldrán los colectivos y habrá servicio de transporte al menos durante la mañana”.Asimismo, confirmaron que a las 9 habrá una movilización al gremio para exigirle a UTA que “avale la medida de fuerza por el no pago de la última cuota del bono, ya que no quieren hacer el reclamo correspondiente a lo adeudado por parte de la empresa”. Tras esta concentración decidirán los pasos a seguir para el resto de la jornada.