Se realizó un simulacro de incendio en un supermercado céntrico de Paraná

En la mañana de este miércoles, hubo un simulacro de incendio en una de las sucursales de supermercados Carrefour, ubicada en calle Uruguay de la ciudad de Paraná.Sobre el operativo, Ariel Bachi, gerente de Carrefour, explicó aque “realizamos un simulacro de evacuación en el que se llevó a cabo un principio de incendio en la recepción de nuestro local. Contamos con la colaboración de personal de bomberos, tránsito y policía de la ciudad”.“El objetivo es refrescar siempre estas situaciones y tenerlas presentes ya que no sabemos cuándo pueden llegar a ocurrir”, puntualizó.Sobre los resultados del simulacro, Bachi, dio cuenta que “salió perfecto. En un minuto y seis segundos se hizo la evacuación del local y el tiempo de la llegada de bomberos también; así que salió todo muy bien”. Y agradeció a quienes participaron del operativo, el cual incluyó a todo el personal del supermercado, algunos de los cuales hicieron de clientes “para poder hacer un simulacro lo más real posible”.Por su parte, Hernán Mendez, de Bomberos Voluntarios, indicó que este tipo de actividades “sirve para prevenir cualquier tipo de situación. La actuación de la persona que se ve involucrada en un siniestro, nunca es igual a alguien que nunca participó de un simulacro que no sabe lo que tiene que hacer cuando se prenden las alarmas; y el que sí lo hizo sabe por dónde tiene que salir”.El simulacro en Carrefour, “se hizo con fuego real, hubo dos víctimas: una con politraumatismo y otra sordomuda, la cual no entendía lo que pasaba; entonces personal de bomberos se identificó y la ayudaron. Se trabajó muy bien, fue un trabajo excelente”.Méndez mencionó que durante todo el año se realizan simulacros en distintas empresas de la ciudad.El operativo de simulacro también incluyó cortes de tránsito en las inmediaciones del local ubicado en calle Uruguay, es por ello que también contó con la presencia de personal de Tránsito de la comuna.Al respecto, Juan Carlos Brambilla, director de Tránsito, explicó que “debido a un llamado de Carrefour a la guardia de la dirección, concurrimos lo más rápido posible para hacer el corte de las arterias en Corrientes y Uruguay y Cervantes y Buenos Aires, para evitar tránsito en el lugar del evento. Se actuó con rapidez”.“Este simulacro fue muy importante para que el personal esté en constante práctica”, destacó el funcionario y agregó que “los automovilistas respetaron los cortes y no hubo accidentes”.