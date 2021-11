“Paco”, el gallo que obtuvo máxima premiación: el orgullo de Carlos y su hobby

En la Expo Granja de Río Cuarto (Córdoba) participan criadores de distintas razas, durante varias jornadas, hasta que llega el momento “más esperado”: la premiación. Carlos Rivero fue el único entrerriano que participó y se trajo a Paraná “dos importante premios” y el orgullo por la tarea realizada junto a su pareja, la que realzan con “mucha dedicación y pasión”.En, Rivero contó que en esta muestra realizada en Río Cuarto “participamos criadores de aves, pero además los de porcinos, ovejas. Es la segunda exposición en importancia del país. Se expusieron unos 200 gallos y gallinas. Un jurado revisa animal por animal, en cuanto a sus características, condiciones; aquí es importante la conformación, los huesos, la forma de pararse, a la hora de elegir, el plumaje”, detalló.Es fundamental el plumaje en la clasificación, y como ejemplo de esto citó que en esta competencia “un gallo perdió lugar, por una pluma quebrada”.“Hay infinidad de razas de animales, en ese encuentro nos encontramos con expositores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y de Entre Ríos fui el único expositor”, dijo con orgullo.Al detallar cómo comenzó este “hobby” puso relevancia en que “en un momento de mi vida comencé, pero tuve que dejar, luego “tuvimos con mi compañera la posibilidad de conseguir aves ‘buenas’, las compramos y volví con esto que me gusta mucho. Fue aproximadamente unos cuatro años”.Un gallo vive “aproximadamente unos cinco o seis años, todo depende de la alimentación, el lugar en que se encuentre, los cuidados que uno les brinda. Los animales de raza llevan una atención especial, en lo que hace a medicamentos antiparasitantes, antibióticos, vitaminas”, destacó, agregando que cuando va llegando el tiempo de la exposición “los cuidados son mayores, para que vaya bien presentado, hay que bañarlo por ejemplo; se los seca con un secador de cabello”.Hizo hincapié en que en la exposición “se llevó” las felicitaciones del jurado “por la presentación del gallo y por la calidad del blanco que tiene, a tal punto que nos agregaron que hacía años que ellos no tenían que evaluar un blanco como ese”.Le puso como nombre al gallo, “Paco”, como “homenaje a un amigo que falleció que le gustaban mucho los animales, especialmente las gallinas”, confió.¿Qué significa este hobby para Carlos Rivero y María Pauletti? “Es recreación, un pasatiempo, una distracción, un motivo de vida, significa estar en actividad; esto nos hace muy felices”, puntualizó.Carlos dijo que comienza su día “preparando el mate y yendo a mirarlos, darle agua y comida, y más si hay pollitos chicos”.“El sueño es compartido, porque el trabajo es compartido; sólo no se puede. Si uno no tiene con quién pasar las alegrías y las tristezas, cuando hay que ocuparse de un animal, o esta emoción que da el tener un animal para poder exponer y ganar un premio, no tiene sentido lo que se hace” reflexionó.