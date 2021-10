Vecinos y allegados de Kathaleya, exigieron justicia por su fallecimiento

La muerte de Kathaleya Quetzaly, la beba de dos meses, conmovió esta semana a la capital entrerriana. El escabroso caso trascendió el pasado lunes feriado en horas de la tarde, cuando efectivos policiales llevaron a cabo un procedimiento en la vivienda que un joven de 24 años y su pareja de 22, alquilaban en Arroyo Correntoso y Medrano, de la zona sur de Paraná.“La idea era que la gente comparta con nosotros este movimiento de justicia para que no queden impunes estos casos”, expresó aGonzalo Rodriguez, organizador de la marcha.Según contó a este medio habría una persona “que convivió con la pareja y fue testigo de los hechos. Estamos tratando de contactarnos con ella, pero desapareció completamente. Queremos saber cómo era la situación que se vivía en esa casa para que la policía pueda continuar con la investigación”.Sobre la iniciativa de marchar hasta la casa de la madre de la bebé, comentó que “quisimos hacer algo distinto, porque los casos que llegan a Tribunales no siempre se resuelven. Queremos que la justicia y Gisel sepan que queremos resolver el hecho y que no quede impune”.Una joven que se acercó a la marcha, expresó que “la situación es indígnate, más allá que uno no sea madre, hacerle daño a una nena indefensa, te toca el corazón. No se puede aceptar, no hay que apañarla a ella y que tenga prisión domiciliaria si mató a su hija. No la queremos en el barrio, la queremos en la cárcel”.Por su parte, Tamara una amiga de Gisela y “tía postiza de la beba” se acercó al domicilio y pidió “justicia”. “Éramos amigas del barrio, de la vida. Jamás pensé en un final allá y menos de parte de ella. A la nena no llegue a conocerla porque ella siempre nos ponía excusas para visitarla”.Sobre el padre de la menor, la joven señaló que lo conoció y que demostraba ser “una buena persona”.La joven dijo que a Cristian lo conoció “durante el embarazo, sabíamos algunas cosas raras que él hacía, pero nunca le quisimos contar a Gisel para no arruinar su familia, pero ahora pensamos que, si hubieras hablado, se hubieras evitado algunas cosas”.