"Mi hija niega haberla maltratado", dijo la abuela de la bebita muerta en Paraná

Paraná Familiares y allegados de la bebita muerta se movilizarán para exigir justicia

El relato de la abuela de la beba

La muerte de Kathaleya Quetzaly, la beba de dos meses, conmovió esta semana a la capital entrerriana.Las heridas que presentaba la niña, según la tesis de la Fiscalía, fueron provocadas por los progenitores. La pequeña tenía fracturas y hemorragias. Las agresiones físicas se habían iniciado con una antelación no menor a 30 días a la muerte y le provocaron finalmente una lesión cerebral de tipo traumática.Por tal motivo, la jueza de Garantías, Paola Firpo, dispuso 60 días de prisión preventiva para Cristian Gabriel Hernández, el padre, que cumplirá en la Unidad Penal Nº 5 de Victoria; y 60 días de prisión preventiva en su modalidad de arresto domiciliario, bajo la responsabilidad de su madre, para Ariana Gisel González, la madre.Verónica Giménez dialogó con el programa, de, y expresó: “mi hija me va contando lo mismo una y otra vez. Hay un lapso en el que la ve a la nena por última vez viva. Quiero saber qué pasó, si mi hija es culpable”.Aseguró que Gisel González “llora y llora, está destrozada, quiere a su bebé”.Según le contó, habían bañado a la pequeña y luego la acostaron para que duerma. “Me dijo que se despertó y no la escuchaba respirar. Acercó su mano para ver si respiraba, le miró la pancita para ver si se movía y la nena estaba pálida, que tenía el labio con color y las manitos calentitas”, relató.En el intento de revivirla, le habrían hecho reanimaciones. “Puede ser que le hayan provocado lesiones haciéndole eso. Si a mí me toca esa situación yo no sé hacer reanimaciones. A la reanimación se la hizo Cristian y ella le hacía respiración. Después llegó la Policía y ellos le hicieron reanimación. En el hospital también le hicieron, pero no sobrevivió”, comentó.Desmintió versiones de maltrato de parte de Cristian Hernández hacia la bebé y manifestó que “ella siempre me dijo que ellos dos estaban para la bebé. Continuamente yo le mandaba mensajes, no la dejaba sola por el problema de ella. La dejaba en la casa de los padres de él o alguna amiga se quedaba con ella”.“Yo quiero que ella o él me digan la verdad si fueron o no. Quiero que la justicia determine qué pasó. No pasa por creerle o no a mi hija, voy a esperar a ver qué dice la Justicia. Lo que ella me cuenta no cambia en nada, siempre me repite una y otra vez lo mismo. A mí no me cierra todavía el lapso que ella dice que se quedó dormida y se despertó y la bebé no respiraba. Yo no la voy a juzgar, que la juzgue la Justicia en su momento”, agregó.Confirmó que ella estaba distanciada de su hija y ahora volvió a reencontrarse para brindarle asilo en su casa, para que pueda cumplir la prisión preventiva domiciliaria que le impuso la Justicia.“Me distancié de ella por cosas de madre e hija. No conozco a los padres de Cristian Hernández, tampoco lo conozco a él. Recién ahora me estoy enterando cómo lo conoció, porque cuando se conocieron ella vivía en la casa del padre”, manifestó.Respecto al desorden y falta de limpieza que había en la casa de Hernández y González, expresó que “ella me dijo que no era así. Que Cristian llegaba y tiraba la ropa, teníamos que ir a comprar jabón para lavar nuestra ropa y la de la nena aparte. Me dijo que la casa era húmeda, que limpiaban todo, que pasaban lavandina, pero al rato estaba húmedo de nuevo”.Confesó que no llegó a conocer a Kathaleya Quetzaly. “Ella me dijo que un día vino a traérmela y yo no escuché que golpeó, quizás no estaba en mi casa”, agregó aY aseguró: “el día que me enteré de la muerte de la bebé y que Cristian la maltrataba, le pregunté y le dije que me diga la verdad. Me negó todo, me dijo que cuando sacó a la bebé de la cuna ya no reaccionaba. La nena dormía solo en la cuna. Me dijo que el golpe en la cabeza fue porque la beba se dio vuelta y se pegó con la cuna, porque era una nena inquieta. Ella la ponía de un lado y al rato ya estaba del otro”.“Pregunté por el llanto, hay muchas versiones. Me dijo que la nena lloraba cuando tenía hambre, sueño o tenía dolor de panza. Yo quiero saber qué sale en la autopsia final. Si mi hija es culpable va a ir a la cárcel, como corresponde. Yo sé cómo crié a mis hijos. En la balanza va a pesar más lo que diga la justicia”, finalizó.