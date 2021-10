Bebita muerta: los padres son acusados de golpearla desde el primer mes de vida

Preventiva

Muerte violenta

Agresiones y golpes

Los “moretones”

Las fracturas

Sangrado en la cabeza

Graves lesiones internas

Lesiones puntuales

Grave

El detalle de las lesiones que la beba sufrió en solo dos meses de vida y le causaron la muerte es escalofriante. El informe que los médicos forenses remitieron a la fiscalía sobreLas fiscales Evangelina Santana y Jimena Ballesteros, que dialogaron cona Cristian Gabriel Hernández (24) y Ariana Gisele González (22), por el delito dePor tal motivo, la jueza de Garantías, Paola Firpo,, quienes son investigados por la violenta muerte de su hija, de apenas dos meses en la capital entrerriana, tal como dio cuenta Elonce.El tenor de la imputación y los informes de los médicos forenses queque llevaron a la Fiscalía, a realizar la gravísima acusaciónLos informes forensesuna situación de maltrato infantil.En la audiencia realizada este miércoles, las fiscales expusieron. “Mediante agresiones físicas, consistentes en, que le produjo la. Al respecto, el profesional resumió en términos sencillos, cuáles eran las lesiones que presentaba el cuerpito de Kathaleya Quetzaly, de apenas dos meses.“Cuando el informe habla de, se trata dede la ruptura de los pequeñísimos vasos sanguíneos bajo la piel”, explicó el doctor y agregó que “esos moretones, estaban en diferentes partes del cuerpo: en la frente, en la parte trasera de la cabeza, en la cara, en la espalda, hombro izquierdo, como también en brazos y piernas”, señaló.El escrito también menciona fracturas en hombro izquierdo, ante brazo izquierdo, muñeca derecha y varias quebraduras en las costillas de la derecha. En referencia a las fracturas, Lacoste sostuvo en diálogo con. En esta situación de un niño tan pequeño es igual. Solamente que, al tomar al pequeño, daría la sensación que esas zonas fracturadas parecerían de goma, como si tuviera una flexibilidad que no es tal”, resaltó., señala el informe.“Significa que, al examinar el cuero cabelludo,, porque están en el lado interno del cuero cabelludo. Los mismos,En referencia al informe que indica que se produjo, el médico sostuvo que. Es decir, que, en el caso de la niña, se encontraron lesiones graves internas en la zona de la frente y la parte trasera de la cabeza.Las lesiones en el tórax de la bebita darían cuenta de marcas y lesiones que no se habrían producido por una o dos caídas de la bebé, como mencionaban algunas versiones sobre el tremendo caso ocurrido en Paraná yLa fiscalía mencionó:“Son algunas lesiones no visibles y otras si, como los moretones en la espalda, en el hombro izquierdo. Pero también”, explicó.“El, es un edema cerca del corazón. Cuando se acumula un exceso de líquido entre el corazón y el saco que rodea el corazón,