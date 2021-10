Con nutrida participación de público, Peteco Carabajal cerró la Fiesta del Guiso

Un concurso con identidad

Se realizó anoche la primera edición de la. Se trató de la celebración que le dio la bienvenida al calendario cultural de la provincia y quedesde el Camping Municipal de esa localidad del departamento Paraná.quien junto a Roberto Carabajal y Shalo Leguizamón, hicieron bailar a los presentes al ritmo de los clásicos del cancionero folclórico.“Era algo que estábamos necesitando, no solo por el hecho de trabajar, sino también por lo que tiene que ver con lo espiritual, lo anímico, que es tan importante”, remarcó el músico aEl evento, que buscaba revalorizar uno de los platos tradicionales de la región, contó con un concurso en el que se elegirá el mejor guiso de la noche. Según registrópara mientras que, del segundo al cuarto puesto, los elegidos fueron Emanuel Moine; Marcela Verdón y Fabio Cepeda.“Somos un grupo que siempre nos juntamos a comer y nació de parte de Leonardo la idea de presentarnos al concurso: él tuvo toda la garra, la fe y siempre dijimos que íbamos a ganar”, coincidieron sus amigos.De acuerdo a lo que le contaron a Elonce TV, “la carne ahumada y el choclo fuero la diferencia” con la que sorprendieron al jurado y se hicieron acreedores del primer premio.uno de los jurados oriundo de El Pingo, Esteban.Al ritmo de guitarras y acordeón, las parejas no dudaron un instante en volcarse a la pista a disfrutar del chamamé.“No hay palabras para explicar lo que se vive en El Pingo”, remarcó un hombre que tiraba los primeros pasos de la noche en compañía de su esposa.“Nos hicimos de novios culpa del chamamé”, aseguraron dos paranaenses que “extrañaban” los giros entrelazados a la pista.“Es una barbaridad porque empezamos de vuelta, y esto le hace bien a la gente grande”, coincidió un matrimonio que había viajado desde Concepción del Uruguay para sumarse al evento en El Pingo.“Acá se viene a bailar, no a sentarse”, remarcaron dos mujeres de Hermanados.“Soy de mirar las fiestas tradicionales; un día nos juntamos con Diego Plassi y me dijo que quería hacer una fiesta en El Pingo pero que estaban hechas todas las comidas, a lo que le dije que la fiesta del guiso no, y de ahí nació la idea”, contó aFabio Arrúa, oriundo de Alcaráz pero residente en Oro Verde y mentor de la Fiesta Provincial del Guiso que se realizaba por primera vez en El Pingo.“Vinimos a hacer el aguante a las participantes, que son nuestra promoción de la Escuela Almafuerte”, aseguraron a Elonce TV dos mujeres de El Solar, departamento La Paz. “Es una fiesta que se ve muy linda y ojalá siga porque después de un año complicado, esto hace muy bien”, destacó una de ellas.Una pareja, él de Hernandarias y ella de Bovril, también le dijeron presente al evento.“Vinimos a conocer María Grande y no conseguimos dónde parar, pero gracias a la gente de Entre Ríos, que es buenísima, nos alojaron en Cerrito porque no nos queríamos volver”, reveló un hombre de la vecina provincia de Santa Fe. “Estamos acostumbrados a comer guiso”, aseguró al remarcar que “al guiso no le puede faltar arroz y papa”.“Vine porque me llamó la atención que hagan una fiesta del guiso, algo muy bueno y espectacular”, ponderó otro oriundo de la localidad santafesina de San Carlos.