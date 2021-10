“El guiso es una comida muy nuestra”, aseguró el mentor de la fiesta de El Pingo

“Soy de mirar las fiestas tradicionales; un día nos juntamos con Diego Plassi y me dijo que quería hacer una fiesta en El Pingo pero que estaban hechas todas las comidas, a lo que le dije que la fiesta del guiso no, y de ahí nació la idea”, contó aFabio Arrúa, oriundo de Alcaráz pero residente en Oro Verde y mentor de la Fiesta Provincial del Guiso que se realizaba por primera vez en El Pingo.Arrúa, como no podía ser de otra manera, formaba parte del jurado que iba a elegir al mejor plato de la noche. “La presentación, el trabajo en equipo, la forma de cocinar, las texturas, las preparaciones, los ingredientes, son muchas las cosas a tener en cuenta”, comentó.