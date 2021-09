Darán de alta a Carla Ledesma, la policía baleada por su pareja en San Benito

Sobre el caso

, confirmaron adesde el hospital San Martín de Paraná. La mujer permanece internada desde el jueves 9 tras ser, en medio de una discusión, en la que también resultó herida su sobrina:, comunicó ael subjefe de Cirugía General del nosocomio, Dr. Guillermo Beltramino.es decir que ha sido un buen postoperatorio”, anunció.En la oportunidad, el médico sintetizó el estado en el que la mujer ingresó al servicio de Urgencias del San Martín:, sobre todo por las lesiones de arma blanca en el tórax que le producían que se le llene el espacio pleural de aire, lo que se denomina neumotórax, y eso tuvo que ser drenado rápidamente para expandir sus pulmones y que pueda respirar para luego ser derivada a quirófano donde se le realizaron múltiples cirugías abdominales dado que tenía compromiso en más de tres órganos”.“Nuestro objetivo es dejar todos los esfuerzos en pos de una rápida recuperación; al ser una paciente joven, en buen estado general previo, esto también ayudó mucho y si bien tuvo heridas potencialmente graves, la rápida intervención en la guardia hizo que las heridas no puedan progresar hacia complicaciones más severas”, destacó.La cabo de Policía, Carla Ledesma, de 36 años, y su sobrina Eliana Ledesma, de 25, fueron atacadas por Brian López, actual pareja de la mujer policía, tras una presunta discusión acontecida el jueves 6 en una vivienda de calle Basavilbaso, en la localidad de San Benito. En medio del altercado, el hombre habría tomado el arma reglamentaria de la uniformada y efectuó varios disparos hacia ambas mujeres, para luego darse a la fuga con la pistola en sus manos.Eliana Ledesma permanecía internada en la Terapia Intensiva del hospital San Martín de Paraná en grave estado y el jueves pasado se confirmó su fallecimiento. Había sido intervenida quirúrgicamente pero el cuadro se complicó en los últimos días. Desde su deceso, se registraron dos movilizaciones frente al Palacio de Tribunales en reclamo de Justicia.El acusado por los hechos de sangre, José Brian López, permanece alojado en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná con prisión preventiva por 90 días dictada por el fiscal Dato. “No me acuerdo lo que pasó anoche”, declaró el acusado de balear a la policía y su sobrina.“López dice que no recuerda nada de lo que pasó, luego del hecho en la vivienda de San Benito, fue a otra casa a dormir, al otro día fue a trabajar y desde ahí llamó el remis para entregarse”, había dicho quien fue su abogado defensor, Guillermo Retamar, a