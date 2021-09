Familiares y amigos, pidieron justicia por el crimen de Eliana Ledesma

Familiares y amigos se manifestaron en reclamo de Justicia por el crimen de Eliana Ledesma, la joven baleada por Brian López en medio de una discusión que éste mantuvo con su pareja, Carla Ledesma, a quien disparó y apuñaló en reiteradas oportunidades.Una gran cantidad de personas participó de la movilización partió desde Plaza de Mayo de la ciudad de Paraná hasta el Palacio de Tribunales. Allí también exigieron Justicia por Carla Ledesma, quien sigue luchando por su vida.“Estamos pidiendo Justicia y que nos entreguen el cuerpo porque la familia todavía no la pudo despedir”, expresó su prima, Alejandra, ay lamentó: “Hagamos lo que hagamos a Eli no la vamos a tener más y eso es lo más triste de todo”.“Exigimos que Brian tenga la condena que le corresponde”, mencionó. “Nada justifica lo que él hizo, tal vez discutieron, pero no tenía por qué hacerles eso” sumó.“Eliana era una joven muy querida, tenía un carácter fuerte pero no era mala, apostaba al trabajo en equipo y era compañera”, valoró su prima, y contó que la casa donde vivían Eliana y Carla en San Benito, era de su abuela.En la concentración que se realizó frente a Tribunales estaba presente uno de los organizadores de la liga de fútbol donde Eliana jugaba, y mencionó que lo sucedido con la joven cayó muy mal en la comunidad; “pedimos que se resuelva lo antes posible porque estas cosas no pueden seguir ocurriendo”, sentenció.“Eliana era una chica muy joven, alegre, que disfrutaba de cada momento y no tenerla cada sábado va a ser muy duro para todos y más para su mamá que también juega en el equipo”, declaró y contó que el pasado sábado sus compañeras de equipo le realizaron un homenaje en una cancha de fútbol.

Todos los días nos levantábamos esperando una buena noticia y lamentablemente Eli se nos fue

“Nos da impotencia todo eso, a Eliana la conocía por mi hermana y cuando nos enteramos que pasó no caíamos, era muy triste”, dijo una de las amigas.En tanto, una vecina renovó el pedido de justicia y agregó que “Brian tendría que tener prisión perpetua y que sufra todo lo que las mujeres sufrimos”.“Nos quedamos con los recuerdos más lindos de Eli, tenía un corazón enorme al igual que su mamá”, dijo una de sus compañeras de fútbol.Familiares expresaron que Eliana era hija única y que ningún grupo de amigos se encuentra recaudando fondos para poder costear el sepelio.