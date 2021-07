La historia de Exiquel Vargas: fue dado por muerto en Malvinas y hoy es “feliz”

Vida pos guerra

Exiquel Vargas, es un soldado conscripto, que viajo a Malvinas con el regimiento Nº5 de infantería. Durante la batalla, su tropa fue atacada por una bomba, él le salvó la vida a su jefe y su cuerpo voló “unos 100 metros”. Los primeros días fue dado por muerto al no poder encontrar su cuerpo. A los días fue rescatado con vida.El ex combatiente, se encuentra de visita en Paraná y dialogó con“Estoy paseando y disfrutando estos días hermosos de vacaciones”.Exiquel desembarcó en Malvinas el 12 de abril. Al día siguiente, les llegó la orden que debían viajar a Puerto Howard a “80 kilómetros de puerto argentino, y solo se podía viajar en helicóptero. Ahí se comenzó a movilizar la tropa y al puerto llegamos alrededor de 600 soldados”, contó. Y agregó que tenían estrictas medidas de “no poder acercarnos a los ingleses, ni pedir agua o lo que necesitemos en las casas que había”.La tropa se instaló alrededor de los pueblos “cerca de un cementerio”, a la espera de novedades. “Los primeros días no sentíamos nada, era solo viento y agua. No sentíamos el calor del fuego que sentimos después durante la guerra. Las batallas siempre eran a lo lejos, sentíamos tiroteos, pero nada cuerpo a cuerpo, pensábamos que la guerra iba a tardar seis años”.Sin embargo, Exiquel relató que un día, dos aviones de combate atacaron puerto argentino “damos aviso por radio de la alerta y pedimos ayuda”. Los rivales “tiraron dos bombas de 500 libras y una cayó a 20 metros de mi posición, en ese momento por inercia, le salve la vida de mi subteniente, es algo que haría cualquier soldado. Él estaba en la línea de fuego y traté de sacarlo, la explosión me agarró la pierna y me tiró 100 metros del lugar”. Tras ese ataque, hubo 30 heridos y seis muertos.Tras el ataque, el ex combatiente estuvo ocho días tirado “sin comer y sin atención. Agua tomaba de la lluvia que caía. Estaba entre unas chapas y no me podía mover. Cuando me encontraron me hicieron una trasfusión de sangre cuerpo a cuerpo y ahí empecé a vivir de nuevo. El frio que hacia allá ayudo mucho”.Tiempo después a Exiquel le tuvieron que amputar la pierna. “De la rodilla para abajo, la tenía muy mal. Me llevaron a un hospital de campaña y me dijeron que no había otra solución que cortarla. Antes no había anestesia, así que me pusieron en una camilla, con una sierra y un palo en la boca y me operaron. La pierna quedó enterrada allá” A los días el hombre fue trasladado a Tierra del Fuego y posteriormente a Bahía Blanca donde me apuntaron de la rodilla hacia arriba.Exiquel, actualmente está casado y tiene un hijo. El ex combatiente, contó sobre cómo rehízo su vida tras la guerra de Malvinas. “Fue duro, sin trabajo y sin pensión. Pero siempre buque algo para hacer”.“Hoy estoy feliz de la vida”, finalizó.