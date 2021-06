Docencia, oficio de esperanza y amor: maestra entregó gorros junto a la tarea

Video: Lucia Chapino, maestra de primer grado entregó la tarea junto a un gorro de lana

La docencia es un oficio de esperanza, de amor a la vida, es un arte, una profesión y una vocación. Lucía Chapino, de Paraná, demostró que su amor por enseñar traspasa las obligaciones.La maestra, entregó, junto al cuaderno de tareas, gorros de lana a sus alumnos para pasar los días fríos.“En mi escuela, los alumnos no tienen conectividad a internet, entonces debemos llevarle los materiales impresos. En esta oportunidad, junto al cuaderno de actividades, fueron gorritas tejidas por mi tía de 92 años”, expresó aLucia.“Para mi tía fue un entretenimiento para estos días de asilamiento. Es una persona muy dulce que ama los niños, su hermana, con todos los protocolos, me los alcanzó. Todo mi reconocimiento para ellas”, dijo, y agregó que “el material se lo dimos a los padres y después nos mandaron fotos de los chicos luciendo el regalo”.Lucia, es maestra de primer grado y tiene a cargo 9 alumnos. “Es un año difícil, porque tenemos que reforzar lo que se dio en jardín. Vamos arrancando y siempre con esperanza de dar todo. Tenemos que cuidarnos para poder encontrarnos todos. Siempre tengo fe de que puedan aprender a leer, escribir y manejar los números”.“Se extrañan los alumnos, pero sabemos que es para cuidarnos. Entregar el material es una manera de estar cerca con ellos. Tratamos de mandarle tareas lindas a la vista para que ellos se entusiasmen y quieran trabajar” señaló.Al finalizar, la docente comentó que "un alumno, que vive en una casilla de chapa no tenía para poder mandarme una fotos. Una vecina, se enteró del gesto, le sacó una foto y me la mandó. Todos colaboramos para salir adelante".