Merendero Boina de Vasco asiste a 200 familias: solicita donaciones

El merendero Boina de Vasco se encuentra ubicado en el barrio Anacleto Medina de la capital provincial.Al comedor, se acercan alrededor de 200 familias y 14 adultos mayores que acceden a la merienda, pero también a propuestas de actividades diseñadas desde los tres espacios con los que cuenta Boina de Vasco: el espacio Lúdico Cultural, el de Arte y la Escuelita de Futbol.“Actualmente, los espacios están cerrados, pero mantenemos la merienda para grandes y chicos. Cuando vienen por la copa de leche, le damos actividades para realicen en sus casas”, contó aFátima, encargada del lugar.El merendero funciona de martes a viernes. En tanto los jueves, las encargadas del lugar entregan la copa de leche, pero también una vianda de comida.“A los adultos mayores, tratamos de llevarle la vianda a su domicilio porque generalmente no se pueden movilizar”, indicó.El merendero necesita la colaboración de las personas para poder continuar con sus acciones solidarias. Para ayudar, se pueden comunicar a través de las redes sociales del espacio: Merendero Boina de Vasco.En tanto Soledad, otra encargada del lugar contó que están llevando a cabo la campaña “Que el frío no nos paralice”. “Estamos recibiendo donaciones de retazos de telas o pprendas viejas que no se utilicen”, dijo.Y agregó que el objetivo de la campaña es “realizar frazadas para las personas del barrio”.