Fiestas clandestinas en Paraná: “la normativa, es para cuidar a las personas”

Policiales Reincidentes y muchos menores en las fiestas clandestinas en Entre Ríos

Pese al delicado momento sanitario en la provincia y que entre este sábado y hoy (lunes), se reportaron 2.017 casos de coronavirus en Entre Ríos, volvieron a repetirse las fiestas clandestinas en territorio provincial.Desde la Policía de Paraná, indicaron a Elonce que en la capital provincial “no hubo eventos de gran magnitud” que fueron desactivados, como sucedió en ocasiones anteriores.Además, confirmaron que “se trabajó en la prevención” tras tomar conocimiento de convocatorias a través de grupos de Whatsapp u otras redes utilizadas para este tipo de fiestas.. Se realizaron tres intervenciones en bares, cafés y restaurantes, como también, en eventos sociales, pero en solamente, dos de ellos, se solicitó el desalojo del lugar y la desconcentración de la gente se hizo con tranquilidad”, explicó el funcionario municipal al dialogar conpor parte de los asistentes a dichas fiestas, pero no en el nivel de problemática que se ha dado este fin de semana, por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata (donde fue baleado un policía)”, explicó Comas Cancio y agregó queEn referencia a los tipos de eventos, donde se registraron infracciones a las medidas vigentes, el funcionario municipal explicó que “ha habido fiestas que no están permitidas en salones, en quintas, en domicilios particulares y otros lugares, no aptos para hacer eventos”, dijo a, todas las familias de las personas que participan de esos eventos”.“El proyecto eleva las sanciones, desalienta este tipo de eventos y aplica sanciones más fuertes a los reincidentes, como también, en los que sean organizados por funcionarios públicos”, dijo a Elonce TV.El Director General de Habilitaciones consideró que las normativas se pueden cumplir con la colaboración de la población. “A veces, es necesaria la educación de las personas en el respeto de las normativas, pero en este caso, las normativas se dan en un contexto de emergencia sanitaria y por eso, no se puede educar a la población”, afirmó a