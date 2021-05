Reincidentes y muchos menores en las fiestas clandestinas en Entre Ríos

Libertador San Martín

Si bien la Policía de Paraná aseguró aque no se reportaron el fin de semana “eventos de magnitud” y que habían trabajado con antelación tras tomar conocimiento de convocatorias a través de grupos de Whatsapp u otras redes utilizadas para este tipo de convocatorias, hubo fiestas clandestinas que se desactivaron en diversos puntos de la provincia.Una de las características de las mismas fue la importante concurrencia de menores, los cuales, al ser identificados fueron entregados a sus progenitores.Una fiesta clandestina se llevó a cabo en la madrugada de este domingo en zona rural de la localidad de Libertador San Martín.Cuando los efectivos llegaron al lugar se encontraron con un joven, oriundo de la localidad de Crespo, que oficiaba de "cuidador". No permitía el ingreso de ninguna persona que no haya sido invitada previamente por el organizador. El chico fue notificado del incumplimiento del DNU y se le pidió que se retire.Los policías que primero llegaron a la zona debieron solicitar refuerzos. Llegaron así el Jefe de Operaciones de Diamante y Grupo Especial, personal de Comisaría de Racedo, División Investigaciones y Comisaría del Menor.Se allanó el galpón donde estaba funcionando la fiesta clandestina y se secuestró: una notebook, consola, amplificador de sonido, parlantes, máquina de humo, luces robóticas, gran cantidad de bebidas alcohólicas (cerveza, vodka, fernet, y demás), una suma importante de dinero en efectivo. Por otra parte, se secuestraron siete vehículos de gama media y alta.Además, 22 personas mayores fueron identificadas yEn Concordia durante el fin de semana se sucedieron diversas fiestas clandestinas y reuniones sociales que violaban los protocolos. Además, se registró una gran cantidad de actas de notificación y clausuras.Un hecho que resultó llamativo fue una fiesta clandestina realizada en un reconocido lugar de la zona céntrica que ya había sido clausurado por el mismo motivo.El funcionario explicó que “recibimos la denuncia que se estaba realizando una fiesta clandestina, entonces - con ayuda de la Policía - asistimos al lugar y procedimos a clausurar el lugar”. Pero a los “pocos minutos rompieron la faja de seguridad y continuaron con la actividad”, detalló.El cuerpo de Inspectores, de la Dirección de Seguridad Ciudadana y la Policía “volvió a presentarse y se volvió a realizar la clausura del lugar y la nueva acta de infracción", comentó Tessani; quien señaló que en la segunda visita realizada al lugar “se mantuvo diálogo directo con el titular del negocio”.Otra de las fiestas clandestinas ocurridas este fin de semana fue detectada a través del sistema de videovigilancia.De esta forma, las áreas de Inspección General y Saneamiento Ambiental del municipio - con el apoyo de la Policía de Entre Ríos- llegaron a la vivienda contigua a una estación de servicio, donde se constató un evento con más de 45 personas.También se clausuraron kioscos que se encontraban abiertos fuera del horario permitido, ya muy entrada la noche.En la madrugada del sábado, efectivos de Comisaria Primera de Gualeguaychú intervinieron en un domicilio ubicado en inmediaciones de calle Inchausti y Pitter, donde se llevaba a cabo fiesta, en la que participaban más de 30 personas, de los cuales. Se puso en conocimiento a las autoridades de la Justicia Federal ordenando los actuados por violación al DNU vigente.El domingo, pasadas las 01:00, personal de Comando Radioeléctrico se constituyó en un comercio de avenida Del Valle casi Costanera. En el interior había personas, por lo tanto se dio intervención al personal de Inspección Municipal, quienes aplicaron la infracción al dueño del local por cerrar fuera de horario y violación al DNU vigente, como así también a sus concurrentes quienes son sancionados por participar de reunión no autorizada.Más tarde, aproximadamente a las 02:45 efectivos de Comisaria Segunda se hicieron presentes en una vivienda de calle República Argentina, próximo al numeral 1100, a raíz de una intervención del personal de Inspección General, donde se llevaba a cabo una reunión en la que participaban 14 personas, de los cuales, se realizaron las correspondientes diligencias por infracción al DNU e infracción a la ordenanza Municipal.Alrededor de las 05:00 de este domingo, la Policía de Concepción del Uruguay recepcionó un llamado telefónico a la sala de Comando Radioeléctrico, el cual denunciaba que una vivienda del barrio “La Concepción” se estaba llevando a cabo una fiesta clandestina.Por ese motivo personal policial se hizo presente en el lugar logrando corroborar lo informado vía telefónica por los vecinos. Identificaron a las personas que se encontraban en el lugar:y 12 mayores de edad.El fiscal auxiliar en turno, Eduardo Rueda dispuso que se notifique a los mayores de edad de la violación al DNU que se encuentra en vigencia; mientras tanto en cuanto a los menores de edad que sean entregadod a sus progenitores.