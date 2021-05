Vacunarán hoy con la primera dosis y sin turno a mayores de 70 años en Paraná

El Plan Rector de Vacunación Covid-19 continúa su marcha en Entre Ríos inmunizando a los distintos grupos de riesgo dentro de la población objetivo.



Desde el Ministerio de Salud, se llevará a cabo una jornada especial para poder vacunar a mayores de 70 años que no hayan recibido aún la primera dosis. La convocatoria es para hoy, de 9 a 13 en el Complejo Escuela Hogar de la ciudad de Paraná, y está dirigida a personas que tengan más de 70 años -sin excepción-, y que por alguna razón no están registrados o no hayan podido asistir cuando se les brindó un turno. En la oportunidad, se aplicarán primeras dosis de la vacuna contra el Coronavirus.



Cabe destacar que es imprescindible asistir con DNI -donde se acredite que la persona es residente en Paraná ciudad- y en esta jornada especial, no se deberá sacar turno, sino dirigirse a las instalaciones de calle Don Bosco. A su vez, desde la cartera sanitaria se recuerda que el operativo se extenderá durante cuatro horas, por lo que no es necesario presentarse antes o en el horario más temprano.