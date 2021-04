Instan que se preserven las vías por donde corría el tranvía eléctrico en Paraná

El 20 de Mayo de 1921 empezaron a circular por las calles de Paraná los Tranvías Eléctricos, un servicio cargado de muchos recuerdo e historias. El 20 de Julio de 1962, dejaron de funcionar. Para ese momento, tenían la tecnología más moderna del mundo.Se analiza la posibilidad de retirarlas del lugar, pero piden que se conserven como patrimonio de Paraná.Al respecto, Claudio Cañete periodista, comentó aque “ojalá que no los vuelvan a tapar con cemento, seria importante que las retiren y se preserven en algún lugar. Esto es la historia viviente de la ciudad de Paraná”.“Serían una atracción turística muy importante porque los tranvías no circularon por todo el país. Anduvieron por algunas ciudades y Paraná se distingue por eso”.En Paraná hubo 14 tranvías Eléctricos, los primeros sietes, ingresaron en 1921, otros ingresaron en fechas posteriores, 1924, 1926 y 1928, hasta completar la flota. Funcionaban eléctricamente y no contaminaban el medioambiente.Todas las líneas tocando puntos importantes como Plaza de mayo, Casa de gobierno, hospital San Martín, es decir lugares estratégicos de mucho personal y obreros, como el Ministerio de Obras Públicas, etc.