En la peatonal, aparecieron las vías por donde corría el tranvía eléctrico

Video: El Profesor Batistutti dialogó con Elonce TV sobre la importancia de las vías del tranvia en Paraná

Historia del Tranvía



Las líneas más conocidas fueron:

El 20 de Julio de 1962, dejaron de circular por las calles de Paraná los Tranvías Electricos, un servicio cargado de muchos recuerdo e historias. Estos empezaron a funcionar el 20 de Mayo de 1921,En el marco de obra de recuperación del área céntrica que incluye a la Peatonal,Uno de los puntos más importante, donde circulaban varias líneas del tranvía.Al respecto, el profesor Batistutti comentó aque “la curva que se está por sacar, era la más visible en esa época.Hoy aparecieron, y faltan dos meses para que se cumplan 100 años de su inauguración”,“Es importante que los paranaenses sepamos que, esos pedazos de hierro que están al aire, transportaron muchas personas que asistía con su trabajo y respetaba los horarios. El tranvía cumplía con el horario y nadie llegaba tarde a ningún lugar”, señaló.En Paraná hubo 14 tranvías Eléctricos, los primeros sietes, ingresaron en 1921, otros ingresaron en fechas posteriores, 1924, 1926 y 1928, hasta completar la flota.y utilizaban corriente continua con motores eléctricos de 440 Volt. Se los consideraba como los tranvías más modernos del mundo, en ese momento.Tenían una capacidad para 28 personas sentadas, más las que el Motorman dejara subir, distribuidas en dos hileras de siete bancos dobles rebatibles.Se los llamaba de la seguridad, porque tenían otros adelantos técnicos para la época, un sistema que si el Motorman no podía conducir o se descomponía y levantaba la mano de los controles automáticamente se detenía el tranvía. Otro sistema era una pequeña defensa en el frente para no arrollar a los peatones.Eran muy livianos, apenas superaban los 8000 kilos, cortos de un largo total de 9,90 metros, por lo tanto fácil de conducir por las vías en una ciudad pequeña.-Línea 1 de Puerto nuevo a cementerio.-Línea 5 de Puerto nuevo a Ferrocarril Urquiza.-Línea 6 de Urquiza a Mataderos Municipal, luego se acorto hasta Calle Florida hoy Soler.Todas las líneas tocando puntos importantes como Plaza de mayo, Casa de gobierno, hospital San Martín, es decir lugares estratégicos de mucho personal y obreros, como el Ministerio de Obras Públicas, etc.