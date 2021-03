Iba en auto junto a su mascota y terminó sobre una puntera

Un automóvil que circulaba por calle Alem terminó sobre la puntera al intentar tomar hacia el norte por Avenida Ramírez.De acuerdo a lo que pudo saber, al mando del Ford Ka de color bordó iba un hombre de unos 60 años de edad. El mismo circulaba acompañado por su mascota, un perro caniche.Debido al impacto, el rodado sufrió algunos daños en la parte delantera y fue removido del lugar por la grúa.Uno vecino de la zona indicó a este medio que “la puntera no está debidamente señalizada y que no es la primera vez que sucede un incidente de este tipo”. No obstante, tampoco descartaba que el hombre pudo haberse encandilado por el sol.