Música en la playa: María Cuevas anunció su nuevo disco y cantó por Elonce TV

omunicarse con la artista a través del contacto que se encuentra en redes sociales.



Me siento tan diamantina de cuna, como paranaense," comentó la artista, que musicalizó la tarde de este martes por Elonce TV.Mencionó que en octubre de 2019 comenzó con la grabación de su último disco, "que cuando nación no tenía ni nombre, pero, hoy por fin, con lo que significó la pandemia que nos ha demorado mucho, ya salió, y haremos la presentación el 6 de marzo en la Vieja Usina, de 21:30 a 23".Ha pasado por todo, empezó con muchas ganas de hacer canciones de autores entrerrianos, pudimos grabar cuatro por todo lo de la pandemia. Lo completamos con tres que había hecho anteriormente con música del Litoral. Ahora lo vamos a estar presentando"."Esta pandemia nos paró a todos, nos enceró a todos; ahora de a poquito estamos empezando a disfrutar de los encuentros, los escenarios. Hemos tenido que ir adaptándonos a los nuevos protocolos, de tocar sin gente; te falta la mitad para concretar la felicidad", opinó."En las islas están mis mejores recuerdos, en el rio está toda la historia que me ha acompañado por siempre. El río es mi vida. Los primeros años viví en la isla, esto hace que tenga este año profundo", contó.Por entradas, para concurrir a la presentación del disco de María Cuevas, c