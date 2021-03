La falta de agua fue tema de reunión entre Bahl y la Asamblea Ciudadana

Integrantes de la Asamblea Ciudadana Vecinalista mantuvieron una reunión con el intendente Adán Bahl para manifestarle su preocupación por la falta de agua en algunos barrios de la ciudad y los inconvenientes que -según sostienen- acarrea la operatividad de los pozos semisurgentes.



“Fue una reunión muy amable y debatida; trajimos el mandato de los vecinos por la falta de agua y los pozos semisurgentes que no se soportan porque han traído muchísimos problemas de salinidad y contaminación”, comunicó a Elonce TV la titular de la Asamblea, Alicia Glausser.



Según informó, el intendente les aseguró que “Paraná tiene agua”. Y ese sentido, les explicó que “no se hizo la ampliación de la planta Echeverría estaba prevista tras su inauguración en 2008; que la ciudad se expandió y el agua no llega porque la obra no está hecha”.



De acuerdo a lo que comentó la vecinalista, Bahl les prometió que se mantienen a la búsqueda de “financiación para hacer el centro de distribución en la zona sur”, porque “los plazos dependen del ENHOSA”. Fue en ese sentido que desde la Asamblea recomendaron desglosar esa obra “para que desde Echeverría a Parque del Lago se haga la cañería necesaria para llegar a toda la zona sur que tiene pozos semisurgentes”.



“Queremos que el proyecto se fraccione priorizando la llegada de los caños a la zona sur frente a la ampliación de la capacidad de producción de agua potable”, explicó el bioingeniero Esteban Rossi.



Sobre los pozos semisurgentes



“Los pozos semisurgentes seguirán funcionando”, les anunció el intendente a los vecinalistas. Y en esa línea, “se comprometió a hacer los análisis más seguidos, cada 15 días, además de controlar otro laboratorio bioquímico”.



“No hay presión de agua en muchos barrios de la ciudad, y los que pueden hacen una instalación anexa con una cisterna para bombear agua a sus tanques”, comentó Carlos Godoy al tiempo que sentenció: “No puede haber un apartheid, por el que unos tengan agua y otro no”.



“Hay barrios que no tienen agua, como pasa en la zona sur, otras áreas no tienen presión, y en el caso de Parque del Río la presión es tan alta que rompe los caños, y se derrocha agua que rompe las calles. Es un problema complejo”, refirió el bioingeniero.



“Las obras que se plantean son necesarias, pero nos preocupan los tiempos, por eso acordamos reunirnos después de Semana Santa ya que hoy no pueden decirnos si los trabajos comenzarán en seis meses o en un año”, indicó, además.



De acuerdo a lo que Bahl les comentó a los integrantes de la Asamblea, “con la llegada del invierno cesarían los problemas de consumo que acarrea el verano”.



La próxima reunión fue pautada para después del 3 de abril. (Elonce)