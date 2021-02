Hospitalizaron a un motociclista tras choque en una esquina de Paraná

Minutos antes de las 15 de este lunes, una motocicleta embistió a un vehículo utilitario en una peligrosa intersección de calles de la capital entrerriana.Según pudo saber Elonce TV, una Peugeot Partner que transitaba por calle Soler, en sentido hacia el Sur, fue embestida en su parte delantera, por un motociclista que se trasladaba por calle Vicente del Castillo, con sentido hacia el este.Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista debió ser trasladado al hospital, aunque no había sufrido lesiones de consideración. Tras el choque, ambos vehículos registraron importantes daños.El conductor de la Peugeot Partner explicó a Elonce que “cuando me disponía a pasar la esquina, me encontré con la moto, prácticamente sobre el auto”, afirmó el conducto y agregó que “llamamos a la ambulancia, que llegó rápido y trasladaron al motociclista, que tenía lastimaduras en una rodilla y en una muñeca”, remarcó.